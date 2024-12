Jak często prać ręczniki do rąk?

Pytanie jak często prać ręczniki, jest w istocie pytaniem o podstawową higienę, gdyż mają one częsty kontakt z naszą skórką, a zbyt długo używane stają się siedliskiem bakterii. Jak często powinniśmy je wymieniać? Eksperci w dziedzinie mikrobiologii nie mają co do tego wątpliwości - ręczniki, w które wycieramy ręce po skorzystaniu z toalety, powinny trafiać do kosza na pranie codziennie lub maksymalnie co dwa dni.

Wyniki testów laboratoryjnych ręczników, nawet jeśli były używane jedynie przez kilka dni, wykazują obecność pleśni, drożdżaków, a nawet bakterii E.coli.



Profesora Charlesa Gerba z Uniwersytetu w Arizonie zwraca uwagę, że wiele osób myjąc ręce, robi to nie dokładnie. Dlatego, gdy osuszają je ręcznikiem, przenoszą bakterie na jego powierzchnię. Naukowiec, udzielając wywiadu dla czasopisma "Time" użył bardzo obrazowego porównania.

"Jeśli po około dwóch dniach osuszysz twarz ręcznikiem, w który wycierasz ręce, to prawdopodobnie będzie na niej więcej bakterii E.coli niż, gdybyś włożył głowę do toalety i spuścił wodę".

Jak często prać ręczniki?

Jak często prać ręczniki kąpielowe?

W przypadku ręczników kąpielowych naukowcy są nieco mniej restrykcyjni. Profesor Philip Tierno z NYU School of Medicine doradza ich wymianę co 2-3 dni. Zwracając uwagę, że dłuższe ich użytkowanie nie prowadzi do chorób, ale:

"Być może nie zachorujesz po używaniu ręcznika przez dwa tygodnie, ale nie o to chodzi. Czy po czystej kąpieli założyłbyś brudną bieliznę (chyba że zachodzi sytuacja awaryjna)? To bardzo podobne do tego, co robisz po kilku pierwszych epizodach suszenia".

Tutaj pojawia się kolejna kwestia, na którą naukowcy zwracają uwagę, jeśli chcemy skorzystać z ręcznika więcej niż raz, to po każdym użyciu powinniśmy go dobrze wysuszyć. Wilgoć, ciepłe powietrze w łazience, w której często nie ma okien, to doskonałe środowisko dla rozwoju grzybów i bakterii. Choć wycieramy nimi ciało zaraz po umyciu, to jednak nadal na ręczniku pozostaje martwy naskórek, burd czy osiada kurz. Wszystkie te czynniki razem wzięte to idealne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów.

