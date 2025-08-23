Bakopa a mózg. Co mówią badania?

To roślina o kilku nazwach. Niektórzy znają ją jako brahmi, a inni nazywają ją hyzopem wodnym. Nazywa się je również bakopą lub bakopą drobnolistną.

Jak podaje Cleveland Clinic, ta wieloletnia roślina jest stosowana od wieków w tradycyjnej indyjskiej medycynie ajurwedyjskiej i, między innymi, ma właściwości pobudzające pracę mózgu.

Bacopa monniera chroni mózg poprzez przeciwutleniacze. Pomaga stymulować enzymy w naszym systemie obrony antyoksydacyjnej.

Antyoksydanty obejmują witaminy i minerały, które zapobiegają uszkodzeniom komórek i występują w wielu produktach spożywczych. Dieta bogata w antyoksydanty może pomóc zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych i warto włączać do diety właśnie te produkty, które zapewniają nam taką ochronę.

Jak wynika z danych fundacji Alzheimer's Drug Discovery Foundation, wpływ bakopy na mózg nie został zbadany u ludzi, jednak badania na zwierzętach "ustanowiły biologiczne uzasadnienie dla jej właściwości ochronnych".

Jak podaje organizacja, ze względu na niewielką liczbę badań trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski, jednak systematyczny przegląd badań wykazał przynajmniej jedną statystycznie istotną poprawę w co najmniej jednym wskaźniku neuropsychologicznym w większości analizowanych badań.

Adaptogen, któremu twój organizm będzie wdzięczny

Na co działa napar z bakopy? 123RF/PICSEL

Bacopa jest adaptogenem, czyli naturalnymi substancjami, które zwiększają zdolność organizmu do przystosowania się do stresu i innych niekorzystnych czynników środowiskowych, a także przywracające fizjologiczną równowagę.Uważa się, że działają one poprzez interakcję z osią podwzgórze-przysadka-nadnercza. Wszystkie narządy znajdujące się w tym obrębie regulują hormony, które odpowiadają także za poziom stresu.

Wreszcie, liczne badania wykazały, że bakopa może zmniejszać stany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym oraz związany z nimi ból.

Stan zapalny, będący naturalną reakcją naszego układu odpornościowego na czynniki inwazyjne, może być szkodliwy, gdy się utrzymuje.

Według Cleveland Clinic, przewlekły stan zapalny jest powiązany z chorobami serca, chorobami układu oddechowego, chorobami autoimmunologicznymi, zapaleniem stawów, demencją, rakiem i innymi schorzeniami.

