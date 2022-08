Spis treści: 01 Jak wyczyścić białe meble octem?

Jak wyczyścić białe meble octem?

Białe meble przypadły do gustu wielu osobom. Zazwyczaj są wybierane do kuchni, ale można je spotkać również w innych pomieszczeniach takich jak sypialnia, czy łazienka. Klasyczny wystrój wnętrz bez wątpienia cieszy się popularnością, jednak z czasem można dostrzec pewne wady białych mebli. Mowa tu przede wszystkim o szybkim brudzeniu się i widocznych nawet z daleka zanieczyszczeniach. Ciężko utrzymać je w czystości, bo niemal po każdym dotknięciu zostaje ślad.

Okazuje się, że chcąc pozbyć się zabrudzeń i nadać meblom blasku, nie trzeba od razu biec do sklepu po detergenty. Pomocny może okazać się ocet. Wystarczy dodać łyżkę octu do pół litra wody, wymieszać i gotowe. W tak przygotowanym roztworze należy zamoczyć ściereczkę i przetrzeć białe meble. Dzięki temu znikną nawet najbardziej uciążliwe plamy.

Zastosowanie octu w domu

Ocet znalazł wiele zastosowań. Głównie wykorzystuje się go do przygotowywania marynat i konserwacji warzyw, ale na tym nie koniec. Ocet świetnie sprawdza się również podczas domowych porządków.

Ocet wykazuje właściwości antybakteryjne, więc jest chętnie stosowany do przecierania różnego rodzaju powierzchni w domu takich jak np. blaty kuchenne, ale wykorzystuje się go również do czyszczenia deski do krojenia.

Poza tym sprawdza się podczas mycia okien, lodówki, czajnika elektrycznego oraz mikrofali i dodatkowo jest w stanie pozbyć się osadu z kabiny prysznicowej. Wiele osób za jego pomocą udrażnia rury, czyści fugi, usuwa nieprzyjemne zapachy, a także pozbywa się muszek owocówek.

Ocet można wykorzystać na wiele sposobów. Dzięki niemu schodzą trudne plamy, kamień, osad i smugi. Do jego zalet zalicza się również cena. Kosztuje zaledwie kilka złotych, a więc jest znacznie tańszy niż większość produktów przeznaczonych do czyszczenia.

