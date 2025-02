Różnią się wielkością, kształtem i materiałem, z którego je wykonano, ale wszystkie służą do tego samego - kroimy na nich składniki, z których gotujemy m.in. obiady. Deska do krojenia to niezwykle przydatny gadżet kuchenny, dzięki któremu nie musimy martwić się o uszkodzenie blatu, dbamy o większy porządek podczas przygotowywania posiłku i higienę.

Na rynku oferowanych jest wiele rodzajów desek do krojenia, a spośród nich dużą popularnością cieszą się deski drewniane . Dzieje się tak z uwagi na fakt, że są bezpieczniejsze od plastikowych, bowiem, podczas krojenia na nich nie ma ryzyka, że tworzywo sztuczne przedostanie się do pożywienia, są stabilne, ponadto, jeśli odpowiednio o nie dbamy, mogą nam posłużyć przez długie lata.

Skoro mowa o dbaniu o drewnianą deskę do krojenia, to niezwykle istotny jest proces jej mycia . Musimy pamiętać, że zbyt częsty kontakt deski z wodą może zdecydowanie zmniejszać jej żywotność . Jeśli woda przeniknie w szczeliny łączenia elementów deski, taki gadżet może pęknąć. W związku z tym zdecydowanie odradzamy mycia drewnianej deski np. w zmywarce .

Skoro już wiemy, jak nie powinniśmy myć drewnianej deski do krojenia, czas odpowiedzieć na pytanie, co robić, by dokładnie ją oczyścić i przy tym nie uszkodzić. Deska do krojenia ma styczność z jedzeniem, które spożywamy, dlatego do jej czyszczenia należy używać naturalnych środków.