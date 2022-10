Płyta indukcyjna bardzo ułatwia codzienne gotowanie. W przeciwieństwie do kuchenek gazowych przygotowywanie posiłków jest dużo szybsze, a utrzymanie czystości wokół "palników" łatwiejsze. Poza tym odpowiednio zadbana płyta indukcyjna potrafi dekorować wnętrze kuchni, a swoim błyskiem przykuwać uwagę. Wiele osób nie wie jednak, jak o nią prawidłowo dbać, przez co po niedługim czasie od zakupu na płycie pojawiają się rysy. Podpowiadamy, jak czyścić płytę indukcyjną, aby się nie rysowała.

Jak czyścić płytę indukcyjną, żeby jej nie porysować?

W czyszczenia różnych urządzeń kuchennych, jak i w przypadku płyty indukcyjnej istotna jest systematyczność. Na szklanej powierzchni szybko widać zacieki czy zabrudzenia, dlatego najlepiej przecierać ją po każdym użyciu (i po przestygnięciu). Wystarczy użyć do tego wilgotnej szmatki np. z mikrofibry, a następnie ręcznika papierowego dla efektu pięknego błysku. Niektóre, bardziej nowoczesne płyty indukcyjne mają wbudowaną funkcję natychmiastowego chłodzenia, dzięki czemu można ją przetrzeć od razu po zakończeniu gotowania.

Zdjęcie Do cięższych zabrudzeń na płycie konieczne będą specjalne preparaty czyszczące / 123RF/PICSEL

Czytaj więcej: Czym czyścić płytę indukcyjną, żeby jej nie zniszczyć?

Czym czyścić płytę indukcyjną po przypaleniu?

Zawsze trzymaj kulkę z folii aluminiowej w pobliżu zlewu. Ten trik jest genialny! Podczas smażenia zdarza się niekiedy, że w miejscu garnka czy patelni na płycie indukcyjnej zostają uciążliwe do usunięcia zabrudzenia i przypalenia. W tym przypadku należy pamiętać, że gładka powierzchnia płyty indukcyjnej wymaga delikatnego podejścia i nie można szorować jej "czym popadnie". Zakazane są druciaki czy ostre gąbki. Do czyszczenia zaschniętych zanieczyszczeń na płycie indukcyjnej używa się specjalnych skrobaków oraz profesjonalnych środków czyszczących.

Mają one zazwyczaj postać kremu lub sprayu. Wystarczy nałożyć preparat, który rozpuści wszelkie trudne do wyczyszczenia miejsca i po chwili zetrzeć go papierowym ręcznikiem, by płyta indukcyjna była lśniąco czysta.

Detergenty dedykowane płytom indukcyjnym zawierają odpowiednią ilość środków ściernych, dlatego też nie ma ryzyka, że taki środek zniszczy delikatną powierzchnię kuchenki. Ponadto należy zaznaczyć, że wszelkie zarysowania powstałe na płycie indukcyjnej mają nie tylko wymiar estetyczny, ale mogą również prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.

Do codziennego przemywania płyty indukcyjnej świetnie sprawdzi się również tradycyjny płyn do szyb, który nie tylko zmyje zabrudzenia, ale nada płycie połysk.

Zobacz też: Jak pielęgnować płytę indukcyjną?

Domowy sposób na czyszczenie płyty indukcyjnej sodą i octem

Miłośnicy naturalnych, ekologicznych rozwiązań z powodzeniem wyczyszczą płytę indukcyjną za pomocą octu i sody oczyszczonej. Wystarczy przelać go do pojemnika z dyfuzorem, a następnie spryskać i przetrzeć szmatką. Potem nasypać na płytę taką ilość sody oczyszczonej, jaka będzie konieczna - w zależności od intensywności zabrudzeń. Tak przygotowaną powierzchnię spryskaj dodatkowo niewielką ilością wody. Następnie, wilgotną ściereczką z mikrofibry delikatnie przecieraj płytę. Gdy szmatka nasiąknie sodą, przepłucz ją pod strumieniem wody, a czynność powtarzaj do momentu, gdy płyta będzie zupełnie czysta. Ta metoda pozwoli w naturalny sposób usunąć wszystkie zanieczyszczania bez ryzyka powstania zarysowań.

Zdjęcie Drobne ryski na płycie indukcyjnej można usunąć pastą do zębów, sodą oczyszczoną lub spirytusem / 123RF/PICSEL

Co zrobić z porysowaną płytą indukcyjną?

Codzienna eksploatacja oraz czyszczenie płyty (często nieumiejętne) niekiedy skutkują pojawianiem się mniejszych lub większych rysek. Są one widoczne szczególnie na czarnych kuchenkach - najczęściej wybieranych. Czy jest jakiś sposób na rysy na płycie indukcyjnej? Na szczęście istnieje kilka trików dzięki, którym rysy na tej powierzchni nie będą widoczne. Co więcej, nie potrzeba do tego specjalnych preparatów - wiele mikrouszkodzeń można usunąć za pomocą produktów codziennego użytku, które na pewno masz w swoim domu.

Jak usunąć rysy z płyty indukcyjnej za pomocą pasty do zębów?

Pasta do zębów jest popularnym środkiem do usuwania drobnych rysek z różnych powierzchni. Mikrodrobinki, które ma w swoim składzie posiadają właściwości ścierne, a przy tym jest to produkt bardzo delikatny. Nie ma więc obaw o zniszczenie urządzenia.

Niewielką ilość pasty do zębów (najlepiej wybierać klasyczne pasty, z dużą zawartością fluoru) wystarczy nałożyć na miękką ściereczkę i dokładnie wetrzeć w płytę. Nadmiar należy usunąć zwilżoną gąbką, a następnie pozostawić do wyschnięcia.

Czytaj także: Czego nie używać do czyszczenia indukcji?

Jak usunąć rysy z płyty indukcyjnej za pomocą sody oczyszczonej?

Zdjęcie Przetrzyj płytę miękką gąbką / 123RF/PICSEL

Soda oczyszczona to królowa wśród produktów pomocnych w domowych porządkach. Ma wiele zastosowań i przyda się do czyszczenia wielu miejsc w domu - również do polerowania gładkich powierzchni, jak np. płyta indukcyjna.

Aby pozbyć się z niej zarysowań, należy wymieszać sodę oczyszczoną z wodą w proporcji 3:1, taka, aby uzyskać konsystencję gęstej, gładkiej pasty. Pastę z sody należy nałożyć na ściereczkę z mikrofibry i wetrzeć ją w zarysowane miejsce. Potem wystarczy zdjąć resztki za pomocą wilgotnej gąbki, a na koniec wykonać polerowanie płyty indukcyjnej ręcznikiem papierowym.

Jak usunąć rysy z płyty indukcyjnej za pomocą spirytusu?

Spirytus sprawdzi się w usuwaniu drobnych i płytkich rysek na płycie indukcyjnej. Najpierw należy dokładnie usunąć wszelkie zabrudzenia, a potem przemyć ciepłą wodą. Kolejno na suchą ściereczkę z mikrofibry nalać odrobinę spirytusu i przetrzeć dokładnie zarysowane miejsce. Potem wystarczy wytrzeć do sucha i płyta będzie jak nowa!