Płyta indukcyjna - wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Różnica między kuchnią indukcyjną a innymi typami kuchenek

W kuchenkach gazowych garnki ustawiamy na palnikach, a ogień ogrzewa je od zewnątrz. W kuchenkach elektrycznych garnki ustawiamy na rozgrzewających się krążkach żeliwnych lub na płycie szklano ceramicznej - te również ogrzewają garnki od zewnątrz. Kuchnia indukcyjna działa inaczej - temperatura potrzebna ugotowania potrawy wytwarzana jest bezpośrednio w dnie garnka. Płyta nie emituje ciepła, a pole magnetyczne, które wywołuje w dnie garnka prądy wirowe. Pole grzewcze płyty nagrzewa się wtórnie od garnka.

Płyta indukcyjna - jakie garnki

Płyta indukcyjna - czy jest energooszczędna?

Zdjęcie Kuchenka indukcyjna jest praktyczna, ale jej utrzymanie w czystości to nie lada wyzwanie / 123RF/PICSEL

Zaletą kuchenek indukcyjnych jest to, że optymalnie wykorzystują energię. Aż 95 proc. wytwarzanego ciepła, przekazywane jest do potrawy. W przypadku tradycyjnych kuchenek tylko 65-70 proc. ciepła ogrzewa potrawę, reszta jest wytracana i ogrzewa otoczenie. Do tego płyta grzewcza kuchenki indukcyjnej wyłącza się automatycznie natychmiast po zdjęciu z niej naczynia - co również pozwala na oszczędność energii.

Pod kątem zużycia prądu płyta indukcyjna wypada korzystnie w porównaniu do innych kuchenek elektrycznych zarówno tych szklano ceramicznych jak i z żeliwnymi krążkami) i pozwala zmniejszyć rachunki za energię elektryczną.

Płyta indukcyjna - jak na niej gotować? Jakie ma zalety?

Jedną z najczęściej podkreślanych zalet jest to, że na płycie indukcyjnej można gotować po prostu szybciej. Ten typ kuchni szybciej nagrzewa garnki i patelnie, a czas gotowania jest skrócony. Płyta indukcyjna pozwala na bardziej precyzyjną regulację temperatury, zaawansowane modele mają nawet automatyczne programy do gotowania poszczególnych potraw. Płyta indukcyjna doskonale sprawdza się też w przypadku wolnego gotowania w niskich temperaturach. Dużą zaletą kuchenek indukcyjnych jest też łatwość czyszczenia. Gładką powierzchnię wystarczy przetrzeć szmatką. Potrawy rozchlapane podczas gotowania, można wytrzeć natychmiast - płyta poza miejscem, gdzie stoi garnek, nie jest nagrzana. Po odstawieniu garnka płyta grzewcza studzi się niemal natychmiast.

Płyta indukcyjna - bezpieczeństwo

Ze względu na szybkie studzenie, nienagrzewanie się całej powierzchni (płyta nagrzewa się jedynie w miejscu, gdzie stoi garnek i to wtórnie - od garnka) i automatyczne wyłączanie po odstawieniu naczynia, płyty indukcyjne są bezpieczne, a ryzyko oparzeń podczas użytkowania o wiele mniejsze.

Płyta indukcyjna emituje niewielkie pole elektromagnetyczne, które może uszkodzić karty magnetyczne, dyski twarde itp. Ostrożność powinny zachować także osoby posiadające rozrusznik serca lub aparat słuchowy.

Płyta indukcyjna - jak wybrać dobrą płytę indukcyjną?

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb. Standardowo płyty indukcyjne mają 60 cm szerokości i cztery pola grzewcze, jednak na rynku są dostępne także szersze płyty z dwoma dodatkowymi polami grzewczymi, lub modele flexi - gdzie aktywna jest cała powierzchnia płyty, co oznacza, że możemy ustawić na niej tyle garnków, ile się zmieści. Sprawdź, czy wybrana przez ciebie płyta ma przydatne funkcje: szybkiego gotowania, automatycznego łączenia pól (pozwoli gotować np. w podłużnej brytfannie), timer, automatyczne wykrycie garnka. Bardziej zaawansowane modele wyposażone są też w programy automatyczne, dostosowane do gotowania konkretnych potraw. Nie bez znaczenia przy wyborze płyty jest również wzornictwo - i tu producenci wprost prześcigają się w proponowaniu ciekawych rozwiązań.

Płyta indukcyjna - co zrobić, gdy jest porysowana? Co zrobić, gdy pęknie?

Nowoczesne płyty indukcyjne cieszą oko, ale z czasem, jak i na innych sprzętach, na płycie indukcyjnej mogą pojawić się zarysowania. Co wtedy? W przypadku drobnych rys możemy zastosować ciepłą wodę i spirytus. Najpierw przemywamy płytę ciepłą wodą, a następnie za pomocą suchej szmatki nacieramy zarysowania spirytusem. Przy głębszych zarysowaniach użyj pasty polerskiej do powierzchni szklanych. Aby uniknąć zarysowań, nie przesuwaj garnków po powierzchni płyty, ale przestawiaj je. Pamiętaj też o prawidłowym czyszczeniu.

W wypadku pęknięcia płyty indukcyjnej należy natychmiast przestać jej używać i skontaktować się z serwisem. Próby samodzielnego naprawiania, czy sklejania płyty, a także użytkowanie uszkodzonej płyty - grożą porażeniem prądem.

Płyta indukcyjna - jak czyścić płytę

Jak najszybciej usuwaj zabrudzenia, by nie dopuścić do ich zaschnięcia. Używaj miękkich ściereczek z mikro fibry i delikatnych detergentów (płyn do naczyń, płyn do szyb).

Zdjęcie Płyta indukcyjna / 123RF/PICSEL

Płyta indukcyjna wydaje nietypowe dźwięki - gwizdy, buczenie, trzaskanie

Nietypowe odgłosy podczas gotowania budzą niepokój wielu użytkowników płyt indukcyjnych, którzy martwią się, że urządzenie uległo awarii. Piszczenie, buczenie, gwizd, brzęczenie, syczenie, klikanie, trzaskanie są jednak normalnym zjawiskiem. Często wywołane są użytą funkcją, na przykład moc grzania jest wysoka, lub konstrukcją garnka (wielowarstwowa, z różnych materiałów).

