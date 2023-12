Jodła kaukaska. Wszystko, co musisz wiedzieć

Jodła kaukaska jest drzewem iglastym, pochodzącym z terenów zachodniej Azji. W naturalnym środowisku osiągnąć może nawet do 30 metrów wysokości. Drzewo rośnie dość szybko, a po 10 latach osiągnąć może od 5 do 6 metrów wysokości. Przez to polecane jest szczególnie do dużych ogrodów. Jego karłowate odmiany z powodzeniem sadzić można jednak również w nieco mniejszych, przydomowych ogródkach.

Zdjęcie Jak dbać o jodłę kaukaską w doniczce? / 123RF/PICSEL

Jodła kaukaska jest jednym z najpiękniejszych drzew iglastych. Charakteryzuje się klasycznym i eleganckim pokrojem, z układającymi się poziomo gałęziami. Te z kolei pokryte są grubymi, niekłującymi, długimi igłami. Głośno robi się o niej szczególnie wraz z nadejściem grudnia, kiedy wielu wybiera ją jako choinkę ozdabiającą wnętrza. Wtedy też niejednokrotnie zaczyna się jednak problem.

Reklama

Zobacz również: Trzy kroki do dorodnego anturium. Tak pobudzisz osłabioną roślinę

Jak dbać o jodłę kaukaską w doniczce?

Pomimo swojego wyjątkowego uroku, jodła kaukaska ma wysokie wymagania uprawowe. Nie lubi suchego powietrza, zimnych wiatrów, silnych mrozów, zalania czy suszy. Świetnie czuje się w ciepłych, osłoniętych od wiatru miejscach, preferując wilgotne powietrze. Jak więc o nią zadbać, aby móc cieszyć się jej wyjątkowym wyglądem przez długie tygodnie?

Jodła kaukaska, ze względu na swój idealnie stożkowy i gęsty pokrój, należy do ścisłego grona najbardziej cenionych drzewek bożonarodzeniowych. W tej roli sprawdza się idealnie, utrzymując igły na pędach zdecydowanie dłużej niż inne gatunki. Ta w doniczce po świętach może dodatkowo trafić do ogrodu, gdzie będzie w dalszym ciągu zachwycać swoim wyglądem. Najpierw jednak należy zwrócić uwagę na szczegóły.

Zobacz również: Fiołki alpejskie uwielbiają prostą miksturę. Obsypują się kwiatami na potęgę

Jak podlewać jodłę w doniczce?

Kluczowym, w kontekście pielęgnacji jodły kaukaskiej, jest jej podlewanie. Drzewko lubi wilgotną, ale nie mokrą glebę. Jak ognia należy więc unikać jej przelania. Jodłę podlewamy tylko wtedy, kiedy gleba jest sucha, podając drzewku małą ilość wody. Unikajmy jednorazowego, obfitego podlewania.

Zdjęcie Jak podlewać jodłę w doniczce? Oto o czym należy pamiętać / Adam STASKIEWICZ/East News / East News

Jodła kaukaska nie lubi też stojącej wody. Należy więc upewnić się, czy gleba jest dobrze przepuszczalna, dodając do doniczki nieco żwirku lub keramzytu. Podlewając drzewko warto pamiętać także o odpowiedniej temperaturze wody. Najlepiej sprawdzi się ta o temperaturze pokojowej, odstana. Zbyt zimny strumień wody może zniszczyć roślinę.

Zobacz również: Paprotka zrzuca liście? Prawdopodobnie ustawiłeś ją źle

Ile wytrzyma jodła kaukaska w doniczce?

Jodła kaukaska, kiedy odpowiednio o nią zadbamy, utrzyma swój wygląd nawet od czterech do nawet ośmiu tygodni. Tuż po zakupie należy jednak zahartować drzewko, stawiając je na chwilę na balkonie lub w garażu. Kiedy już trafi do wnętrza mieszkania, umieśćmy ją z dala od kaloryferów czy kominka.