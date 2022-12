Pytanie, kiedy dojdzie przelew, codziennie zadają sobie miliony Polaków. Długie oczekiwanie na pieniądze, może być dla nas irytujące, niezależnie od tego, czy jesteśmy nadawcami, czy odbiorcami przelewu

Nerwów związanych z transakcją nerwów można jednak uniknąć. Wystarczy jedynie mieć wiedzę, w jakich godzinach odbywają się sesje bankowe w poszczególnych bankach

Jak długo idzie przelew, do której godziny są przelewy w poszczególnych bankach i jak działa kalkulator sesji? Wyjaśniamy poniżej

Jak długo idzie przelew? Kluczowy jest rodzaj transakcji

Maksymalny czas przelewu, a konkretnie księgowania pieniędzy, zależy od tego, czy są one przesyłane pomiędzy dwoma kontami użytkowników w jednym banku, czy pomiędzy dwoma różnymi bankami. W pierwszym przypadku mowa jest o przelewie wewnętrznym, który standardowo dociera do nas po kilku sekundach.

Zdjęcie Maksymalny czas oczekiwania na przelew wewnętrzny wynosi kilka minut. Transakcje pomiędzy dwoma bankami są bardziej skomplikowane / 123RF/PICSEL

Natomiast w drugim przypadku - przelewy zewnętrzne odbywają się w ramach sesji bankowych. Warto wiedzieć, że to, jak długo idzie przelew z jednego banku do drugiego, zależne jest również od rodzaju przelewu, godziny oraz dnia realizacji transferu.

W weekendy i dni wolne od pracy do operacji międzybankowych na standardowych zasadach wcale nie dochodzi. W takiej sytuacji przelew, który normalnie byłby na naszym koncie kolejnego dnia, może dotrzeć na nie dopiero po 5–6 dniach.

Kalkulator sesji elixir podpowie, kiedy przyjdzie przelew

To, czy przelewu można oczekiwać jeszcze tego samego, czy kolejnego dnia, zależy od:

systemu rozliczeń ELIXIR, który działa w konkretnych godzinach w dni robocze,

indywidualnego harmonogramu sesji przelewów wychodzących i przychodzących banku.

Sesje bankowe (sesje ELIXIR) to godziny, w których przelewy są wysyłane bądź przyjmowane. Nie przez przypadek są one różne dla poszczególnych banków. Jest to celowy zabieg, aby kontrolowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową system mógł zachować wydajność. Taki układ gwarantuje również, że prowadzone operacje wykonywane są poprawnie.

Rozliczenia w systemie ELIXIR odbywają się w ramach sesji od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach:

10:30 - 11:00 - poranna sesja rozrachunkowa

- poranna sesja rozrachunkowa 14:30 - 15:00 - popołudniowa sesja rozrachunkowa

- popołudniowa sesja rozrachunkowa 17:00 - 17:30 wieczorna sesja rozrachunkowa

Zdjęcie To, jak długo idzie przelew, zależy od wielu czynników, m.in. sesji elixir i harmonogramu przelewu w konkretnym banku / Arkadiusz Ziolek / East News

Harmonogram sesji przelewów wychodzących i przychodzących jest zaś indywidualny dla konkretnych banków, stąd godziny otrzymania środków na konto mogą być różne.

Niektórzy odpowiedzi na pytanie o maksymalny czas przelewu poszukują w gotowych kalkulatorach sesji elixir, dostępnych za darmo w internecie. Umożliwiają one szybkie sprawdzenie, kiedy adresat może spodziewać się pieniędzy przetransferowanych na jego konto w banku.

Aby otrzymać informację, kiedy dojdzie przelew, wystarczy jedynie wybrać bank i godzinę wysłania. Po wykonaniu tych czynności ukażą nam się godziny księgowań w konkretnych miejscach. Aby jednak nie musieć sprawdzać, ile czasu idzie przelew do innego banku, poniżej prezentujemy rozpiskę sesji w poszczególnych bankach.

Ile czasu idzie przelew do innego banku? [PKO BP, ING, mBank, BNP Paribas, Credit Agricole]

Sprawdźmy teraz, ile czasu idzie przelew do innego banku. Poniżej znajdziecie dokładną rozpiskę dla banków PKO BP, mBank, BNP Paribas.



PKO BP:

Sesje przelewów wychodzących: 08:00 – 11:45 – 14:30

Sesje przelewów przychodzących: 11:30 – 15:10 – 17:30

BNP Paribas:

Sesje przelewów wychodzących: 08:00 – 12:00 (dyspozycja przelewu do 11:45) – 15:00 (dyspozycja przelewu do 14:45)

Sesje przelewów przychodzących: 11:00 – 15:00 – 17:00

ING Bank Śląski:

Sesje przelewów wychodzących: 08:10 – 11:30 – 14:30

Sesje przelewów przychodzących: 11:00 – 15:00 – 17:00

mBank:

Sesje przelewów wychodzących: 05:55 – 09:55 – 13:25

Sesje przelewów przychodzących: 11:15 – 15:00 – 18:15

Credit Agricole:



Sesje przelewów wychodzących: 08:00 – 12:00 – 14:30

Sesje przelewów przychodzących: 12:00 – 16:00 – 18:00

Maksymalny czas przelewu [Santander, Alior Bank, Bank Millenium, Bank Pocztowy, Pekao SA]

A jaki będzie maksymalny czas przelewu w Banku Spółdzielczym, Alior Banku, Banku Pocztowym i Banku Millenium. Sprawdźmy to.

Santander Bank Polska:



Sesje przelewów wychodzących: 08:15 – 12:15 – 14:45

Sesje przelewów przychodzących: 11:00 – 15:00 – 17:00

Alior Bank:

sesje przelewów wychodzących: 08:20 – 12:20 – 15:20

Sesje przelewów przychodzących: 11:00 – 15:00 – 17:00

Bank Millenium:

sesje przelewów wychodzących: 10:30-11:00 (dyspozycja przelewu do 08:10) – 14:30-15:00 (dyspozycja przelewu do 12:10) – 17:00-17:30 (dyspozycja przelewu do 14:30)

sesje przelewów przychodzących: 12:00 – 15:30 – 17:15

Bank Pocztowy:

sesje przelewów wychodzących: 09:00 – 13:00 – 15:00

sesje przelewów przychodzących: 11:00 – 15:00 – 17:30

Pekao SA:



sesje przelewów wychodzących: 08:30 – 12:30 (dyspozycja przelewu do 10:30) – 15:00 (dyspozycja przelewu do 14:25)

sesje przelewów przychodzących: 11:00 (przelewy księgowane do 15:00) – 15:00 (przelewy księgowane do 17:00) – 17:30 (przelewy księgowane do 20:00)

Zdjęcie Kiedy będzie mój przelew? Odpowiedź na to pytanie, udzieli nam strona internetowa banku, dowolna placówka lub kalkulator sesji bankowej / 123RF/PICSEL

