W ostatnich latach większość Polaków zdecydowała się na ogrzewanie prądem. Jeśli dodać do tego pobór energii, generowany przez wszystkie urządzania, z których korzystamy na co dzień w domu, to rachunki za prąd mogą przyprawić o zawrót głowy! Tak duże zapotrzebowanie na energię odbija się także fatalnie na bilansie w sieci przesyłowej.

Zrób to w czasie gotowania. Różnicę odczujesz w portfelu Możemy jednak temu zapobiec, planując prace domowe, wiążące się z dużym poborem prądu poza godzinami szczytu. To spora korzyść nie tylko dla sieci energetycznej, ale także dla nas!

Dostawcy energii elektrycznej mają w ofercie taryfy, które mogą znacznie pomóc w oszczędzaniu. Przykładem jest np. Tauron, który posiada cztery takie podstawowe taryfy:

Taryfa G11 oferuje jedną cenę prądu przez całą dobę

Taryfa G12 - prąd jest tańszy przez 10 godzin w ciągu doby

Taryfa G12w - prąd jest tańszy w weekend, w nocy i w wybranych godzinach od poniedziałku do piątku

Taryfa G13 - oferuje niższą cenę prądu w określonych okresach roku.

Kiedy zapłacisz mniej za prąd?

Szczytowy pobór prądu zaczyna się około godziny 17:00 - to wtedy wracamy do domu z pracy czy szkoły i zaczynamy korzystać z różnorakich sprzętów domowych, włączamy laptopa, telewizor czy pralkę. Szczyt może trwać nawet do godziny 22:00.

Zapotrzebowanie na prąd spada natomiast od 14:00 do 17:00 - w tym czasie większość osób kończy bowiem pracę. Możemy skorzystać wtedy z tańszej taryfy za prąd. Energia najtańsza jest w godzinach 13:00-15:00 - ten przedział czasowy nazywany jest doliną dzienną.

Tańszą energią charakteryzuje się też tzw. strefa nocna, która u większości sprzedawców prądu przypada na godziny 22:00-6:00. Nazywamy ją doliną nocną.

