Tuje, aby cieszyły nasze oczy zielenią i nie były narażone na choroby, trzeba odpowiednio pielęgnować. W ich uprawie nawożenie ma kluczowe znaczenie i należy je wykonywać stosunkowo często. Będzie to gwarancją, że nasze żywotniki pozostaną soczyście zielone, a ich igły nie będą brązowiały. Są trzy terminy nawożenia tui: wiosna, lato i jesień. W każdym z tych okresów należy użyć innych odżywek, aby rośliny miały zapewnione odpowiednie do potrzeb składniki. W lipcu jak najbardziej można nawozić tuje, ale należy robić to w pierwszej połowie miesiąca. Potem rośliny muszą przygotować się do przetrwania zimy, jeśli nawieziemy azotem, ich gałązki nie zdążą zdrewnieć, co narazi je na przemarznięcie. Lipiec czas intensywnego wzrostu żywotników, a nawozy pomagają wzmocnić system korzeniowy rośliny, co jest kluczowe dla pobierania wody i składników odżywczych. Lato to też często okres występowania długotrwałych okresów suszy, która jest szczególnie niebezpieczna dla naszych ogrodowych tui. Odpowiednie nawożenie i podlewanie pomoże im przetrwać całe lato.