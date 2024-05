Jak często nawozić tuje? Tuje nawozi się trzy razy do roku: na wiosnę, latem w czerwcu i na jesień we wrześniu. Skład nawozów letnich i wiosennych nieco się różni od jesiennych. Latem warto wybierać produkty bogate w azot, które pobudzą krzewy do rozrastania się i wypuszczania nowych pędów.