Horoskop tygodniowy finansowy na 23-29.09.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Aura tego tygodnia pomoże ci załatwić pilne sprawy. W pracy na etacie unikaj kłótni i dyskusji na kontrowersyjne tematy, bo mogą puścić ci nerwy, nad którymi łatwo nie zapanujesz. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pilnować szczegółów i czytać uważnie różne dokumenty, a nie popełnią żadnego błędu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być ostrożniejsze, gdy pojawiają się tak zwane zyskowne propozycje. W sprawach finansowych nie przesadzaj z obietnicami, których nie spełnisz.

Horoskop tygodniowy dla Byka

W tym tygodniu bądź ponad swoje przyziemne sprawy i zajmij się swoją pasją, która może ci przynieść większe korzyści niż praca zarobkowa. W pracy na etacie nie unikniesz nudnych obowiązków, których wypełnianie będzie sprawiać Ci trudność, bo nie będziesz miał ochoty na ślęczenie w papierach. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą chętnie podejmą się nowych wyzwań, jakie przyniesie im współpraca ze starym przyjacielem. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą kogoś, kto pomoże im dostać się do upragnionej firmy. W sprawach finansowych będziesz musiał poradzić sobie z zaległościami, na które nie byłeś przygotowany.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Aura tego tygodnia przyniesie dobry czas, aby zakończyć pewien rozdział i poszukać nowych możliwości zawodowych. W pracy na etacie relacje ze współpracownikami będą nerwowe z powodu opóźnień. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się poszukiwać nowych rozwiązań, które mogą poprawić funkcjonowanie firmy. Osoby spod tego znaku poszukująca zatrudnienia nie będą miały ochoty na wysyłanie aplikacji. W sprawach finansowych pozwolisz sobie na wydatki związane z przyjemnościami, bo wiesz że cię na nie stać.

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu unikaj własnych słabości. W pracy na etacie warto zaakceptować obecną sytuację, bo obecnie nic więcej nie osiągniesz i sytuacja się nie zmieni. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą gotowe do walki, aby realizować swoje cele i zamierzenia, a konkurowanie z innymi sprawi im przyjemność. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą mieć poczucie atakowania przez potencjalnych pracodawców, co przyćmi ich pewność siebie. W sprawach finansowych weźmiesz odpowiedzialność za swoje oszczędności i przestaniesz wydawać pieniądze na głupoty.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Aura tego tygodnia przyniesie nieoczekiwaną zmianę planów. W pracy na etacie nie będziesz z siebie zadowolony, ale siedzenie z założonymi rękami i czekanie na zmianę nie przyniesie ci niczego nowego. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą być może będą musiały poszukać innego kontrahenta, bo ktoś z kim prowadziły negocjacje nie pojawi się na spotkaniu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą mierzyły swoją wartość potencjalną wypłatą. W sprawach finansowych uważaj na swoje uzależnienia, które mogą cię drogo kosztować.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Już od samego poniedziałku będziesz robił to, co do ciebie należy. W pracy na etacie pojawi się koniec pewnego projektu lub pracy, która nie przynosiła ci satysfakcji. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą zadowolone, bo otworzą się nowe widoki na lukratywne współprace, a ich umiejętności zostaną dobrze nagrodzone. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą rozważać samodzielność działania zamiast tkwienia na etacie. W sprawach finansowych dając wsparcie słabszym zbyt często pozbawiasz się oszczędności. .

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Wrześniowa aura przyniesie optymistyczne nastawienie do wielu spraw. W pracy na etacie znajdziesz swoje miejsce na ziemi i będziesz motywował innych do aktywniejszego zaangażowania w obowiązki. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na sukces w przedsięwzięciach, które rozpoczęły jakiś czas temu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą wsparcie w znalezieniu odpowiedniego wakatu ze strony przyjaciela. W sprawach finansowych zaczniesz odbudowywać swoją stabilność finansową.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

W tym tygodniu zobaczysz daną sprawę lub perspektywę z zupełnie innej strony niż do tej pory. W pracy na etacie będziesz musiał mierzyć się z szefem, który nadużywa władzy w podporządkowaniu sobie ludzi. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą przyjmą krytykę konstruktywnie i poprawią funkcjonowaniu firmy to, co przynosiło stratę zamiast zysk. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będzie cechować nieumiejętność zauważania dobrych ofert. W sprawach finansowych przyjdzie radość, bo uwolnisz się od zaległych obciążeń.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Wrześniowa aura zapowiada płodny tydzień zawodowy. W pracy na etacie będziesz owocnie realizował plany, które polepszą twoją pozycję. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą dążyły do zysku drogą kłamstwa, ale okaże się to skutecznym działanie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia przypadkowo znajdą ofertę, która w pełni zaspokoi ich potrzeby. W sprawach finansowych zwracaj uwagę na to, aby zbyt lekko nie traktować pieniędzy, bo rozrzutność może cię sporo kosztować.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Początek tygodnia przyniesie konieczność zajęcia się zaległymi sprawami. W pracy na etacie nużyć cię będzie monotonia. Zmiany są możliwe, jednak nie możesz już biernie czekać, lecz odważyć się na działanie. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na to, że ich samorealizacja idzie w dobrym kierunku, ale czasowy spadek energii spowolni ich działanie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały przekonanie, że każdy człowiek ma swoją cenę, i one u potencjalnego pracodawcy będą tak owej zapłaty poszukiwać. W sprawach finansowych staniesz się bardziej skąpy i tak już w ograniczonych wydatkach.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu będziesz wytrwały w dążeniu do swoich celów. W pracy na etacie pewne rozmowy zmotywują cię do podjęcia większej aktywności i zadbania o samorozwój. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą nastawione na szybkie zyski, których niestety nie uda się zmaterializować. Osoby spod tego znaku powinny podejść bardziej praktycznie do poszukiwań dobrego wakatu zamiast żyć iluzją. W sprawach finansowych zwróć uwagę na konieczność opłacenia narastających zobowiązań.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Aura tego tygodnia zachęci się de intelektualnego rozwoju. W pracy na etacie czekają cię owocne dyskusje, która rozpoczną realizację nowych projektów. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą powoli rozwijać firmę w nowej dziedzinie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą nową i wymarzoną pracę w której się spełnią. W sprawach finansowych zwracaj uwagę na kosztowne wydatki związane z gadżetami, które według ciebie mają poprawić twój image.

