Róża to rodzaj krzewów należących do rodziny różowatych. Znanych jest od 140-260 gatunków, które występują na półkuli północnej. Roślina jest źródłem olejku różanego, który wykorzystuje się np. jako składnik perfum. Oprócz tego róża to roślina lecznicza. Przede wszystkim słynie jednak z tego, że jest prawdziwą ogrodową królową i stanowi piękną dekorację ogrodu.

Róże do prawidłowego wzrostu potrzebują żyznej gleby, bogatej w próchnicę i dobrze przepuszczalnej o pH wynoszącym 6,0-7,0. Najlepiej sadzić je w dwóch terminach - pierwszy z nich to czas od końca marca do końca kwietnia, a drugi - od końca września do końca października. Dzięki temu mamy możemy być pewni, że roślina dobrze się przyjmie i będzie zachwycała okazałymi kwiatami.

Kluczowy zabieg z różami w lipcu. Będą bujne i dorodne

Latem warto pamiętać o ważnym zabiegu, który sprawi, że krzew nie tylko będzie uginał się od kwiatów, ale stanie się też odporny na rozmaite choroby i mało sprzyjające warunki uprawy. Chodzi o szczepienie róż poprzez okulizację (tzw. oczkowanie). Chodzi w nim o to, by przenieść oczko (tzw. tarczkę) szlachetnej róży na bardziej odporną lub młodą podkładkę.

Zabieg musi być starannie wykonany - jeśli zostanie przeprowadzony mało precyzyjnie, przeszczepione oczko nie przyjmie się.

Najlepszy termin do wykonania zabiegu to czas od połowy lipca do końca sierpnia. Najlepiej przeprowadzić go w nieco chłodniejszy dzień, gdy występują przelotne opady. Jeżeli przed planowanym zabiegiem występuje susza, należy regularnie i obficie podlewać podkładki.

Szczepienie róż poprzez okulizację

Róże to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych 123RF/PICSEL

Dlaczego szczepić róże? Powód jest prosty: szlachetne odmiany ogrodowych róż zazwyczaj nie są zbyt wytrzymałe na mróz panujący w naszym klimacie. Do tego są wymagające, jeśli chodzi o glebę i często stają się ofiarami szkodników i są atakowane przez choroby. Dodatkowo, szczepienie pozwala uratować czy odmłodzić słabsze i starsze róże.

Jak przeprowadzić zabieg okulizacji? Najpierw przygotuj silny i zdrowy pęd szlachetnej odmiany. Oczyść go z liści i kolców. Jeżeli z pąka wyrasta blaszka liściowa, usuń ją i pozostaw końcówkę ogonka. Kolejny krok: wytnij oczko ze środkowej części pędu, a następnie wykonaj w nakładce nacięcie o kształcie litery T (fragment kory musi być gładki i zdrowy).

Przygotowane już wcześniej oczko umieść w nacięciu podkładki (wsuń między brzegi kory - kierunek musi być zgodny ze wzrostem pąka). Ważne: całe oczko musi się "schować" w nacięciu podkładki i przylegać do niej. Precyzyjnie obwiąż miejsce okulizacji za pomocą taśmy lub specjalnej folii ogrodniczej. Po kilku tygodniach ogonek oczka powinien zyskać żółty kolor, a reszta powinna być zielona.

Jeśli przeprowadzasz okulizację w lipcu, taśmę lub folię należy usunąć po czterech tygodniach od przeprowadzonego zabiegu. Szczepienie wykonane w sierpniu lub nawet wrześniu wydłuża ten czas - taśmę należy pozostawić do wiosny kolejnego roku, ponieważ nowy pęd pojawi się dopiero w kolejnym sezonie.

***

„Ewa gotuje”: Biszkopt z masą malinową Polsat