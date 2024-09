Dlatego też Małgorzaty Rozenek-Majdan nie mogło zabraknąć na XII Kongresie Kobiet Biznesu. Wzięła udział w panelu dyskusyjnym "Od marzeń i pasji do sukcesu". Celebrytka postawiła na minimalistyczną stylizację. Założyła elegancki, biały garnitur składający się z dłuższej marynarki i spodni z szerokimi nogawkami. Chociaż żona Radosława Majdana zdecydowała się na klasykę, to nie zapomniała o detalu przyciągającym wzrok. Chodzi o sporych rozmiarów broszkę w kształcie robaka, znajdującą się na klapie marynarki. Swój look uzupełniła bluzką w nieco ciemniejszym odcieniu i szpilkami z wąskim noskiem. Rozenek-Majdan dopełniła swój look delikatnym makijażem i rozpuszczonymi włosami.