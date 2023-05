Spis treści: 01 Czy są już polskie truskawki?

02 Po czym poznać polskie truskawki? Na to zwróć uwagę

03 Chcesz dowiedzieć się, czy kupujesz polskie truskawki? Zapytaj o to sprzedawcę

04 Jakie są odmiany truskawek w Polsce?

05 Ile będą kosztować truskawki 2023?

Czy są już polskie truskawki?

Niektórzy mogą zastanawiać się, czy są już polskie truskawki. Sezon na truskawki w Polsce rozpocznie się już niedługo, bo pod koniec maja. Trwa aż do końca lipca/ początku sierpnia. Co ciekawe sezon na truskawki może rozpocząć się wcześniej w tych regionach kraju, w których jest cieplej. Mimo że na sklepowych półkach znajdują się owoce ze słonecznych krajów takich jak Hiszpania, Grecja, czy Portugalia, to klienci najbardziej doceniaj rodzime uprawy. Jednak jak szybko sprawdzić, że ma się do czynienia z polskimi truskawkami, a nie, na przykład hiszpańskimi, czy greckimi?

Po czym poznać polskie truskawki? Na to zwróć uwagę

Polskie truskawki od zagranicznych można odróżnić, spoglądając na szypułki owocu. Stan jej kondycji to kluczowy element. Jeśli szypułka odstaje od truskawki, ma intensywny zielony kolor i nie jest sflaczała, to będzie to mocny argument do stwierdzenia, że mamy do czynienia z przedstawicielem rodzimych upraw.

Polski truskawki można rozpoznać także po innych cechach wyglądu. Niektóre z nich mogą mieć wgniecenia, nieco mniej intensywny kolor, wpadający bardziej w czerwień niż w bordowy odcień. Polskie truskawki, zerwane niedawno z krzaka, mogą też wydzielać intensywniejszy zapach.

Chcesz dowiedzieć się, czy kupujesz polskie truskawki? Zapytaj o to sprzedawcę

Zwracanie uwagi na wygląd szypułek, kolor owocu, czy jego zapach to proste sposoby na rozpoznanie polskich truskawek. Niestety nie zawsze są skuteczne, ponieważ te cechy mogą również zależeć po prostu od odmiany owocu. Dlatego warto poznać inne sposoby na zebranie rzetelnych informacji.

W tym celu można po prostu zapytać sprzedawcę, czy w kobiałce znajdują się truskawki z Polski. Warto przy tym pójść nieco dalej i od razu dowiedzieć się, z jakiej konkretnie uprawy pochodzą. Można sugerować się zasadą, że im więcej pytań, tym lepiej, ponieważ będzie można się tym samym utwierdzić w przekonaniu, że kupuje się polskie truskawki.

Zdjęcie Dowiedz się, jak rozpoznać polskie truskawki / 123RF/PICSEL

Innym sposobem za zweryfikowanie, czy ma się do czynienia z polskimi truskawkami, jest czytanie etykiet. Na łubiankach z truskawkami lub każdym innym opakowaniu powinien znajdować się szczegółowy opis dotyczący miejsca uprawy owocu. Będzie to miarodajne przede wszystkim w przypadku produktów sklepowych. Niestety zdarzają się przypadki, że handlarze na targowiskach oszukują klientów, przesypując truskawki zagraniczne do kobiałek etykietowanych jako produkty polskie.

Jakie są odmiany truskawek w Polsce?

W Polsce można uprawiać rozmaite odmiany truskawek. Bez problemu hodowcy znajdą typ, który nada się na wykonanie przetworów, zamrożenie, dodanie do deserów i ciast, czy po prostu bezpośrednie spożywanie.

Do odmian owocujących wcześnie (w maju i czerwcu) zalicza się: Vibrant, Kent, Rumba, Christine i Grandarosa. Truskawki owocujące od połowy czerwca do połowy lipca to: Polka, Korona, Senga Sengana i Elkat. Natomiast odmiany owocujące późno to: Malwina i Judibell.

Hodowcy mogą też zdecydować się na truskawki powatrzające owocowanie. Takie odmiany wydają owoce od wiosny aż do jesieni. Najpopularniejszym z typów jest Albion. Do tej grupy należy też zaliczyć San Andreas i Ostarę.

Ile będą kosztować truskawki 2023?

Co roku wyznacznikiem dla prognoz cen za kilogram truskawek, są stawki proponowane przez hodowców na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym Bronisze. Ze względu na koszty produkcji, cena za truskawki będzie prawdopodobnie wyższa w porównaniu z ubiegłym sezonem. Dotyczyło to przede wszystkim nakładu finansowego związanego ze zbiorem owoców i brakiem rąk do pracy.

W 2022 roku cena za polskie truskawki wyniosła w szczycie sezonu – lipcu, od 8 do 20 zł za kilogram (Targi Bronisze) oraz od 20 do 26 zł za 2 kilogramy (Gildia Rolno-Ogrodnicza w Poznaniu). Ze względu na wyższe koszty produkcji, cena za polskie truskawki w 2023 roku wyniesie ok. 30-32 złote za kilogram.

