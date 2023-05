Spis treści: 01 Skąd wynikają właściwości czosnku?

02 Dlaczego warto spożywać czosnek?

03 Sposoby na wykorzystanie czosnku

Skąd wynikają właściwości czosnku?

Warzywo, przyprawa i roślina lecznicza w jednym. Jego prozdrowotne właściwości wychwalają indyjskie pieśni, na swoich kartach wymienia go biblijna Księga Liczb, a Żydowski Talmud zaleca jego spożycie, gdyż "zadowala i rozgrzewa ciało, rozpromienia oblicze i usuwa pasożyty jelit".

Uprawiany jest od ponad 5 tysięcy lat. Do Europy i Afryki trafił z Chin. Niezwykłe właściwości czosnku wynikają ponoć z miejsca jego pochodzenia...

Według arabskich podań wygnany z raju szatan miał na swoim kopycie wynieść ząbek czosnku. Popularność zdobył już w starożytności. W specjalnych czosnkowych ogrodach uprawiali go Grecy i Rzymianie. Jego lecznicze właściwości docenił Hipokrates, a Pliniusz Starszy spisał znane mu czosnkowe receptury. Kiedy egipscy robotnicy przy budowie piramidy nie otrzymali czosnku, wzniecili bunt. Tyle o czosnku mówi historia, a co na to biochemia i medycyna?

Dlaczego warto spożywać czosnek?

W ząbkach czosnku znajdziemy witaminę C (w 100 g - 31 mg), B1, mikro i makroelementy: potas, żelazo, magnez, fosfor oraz znaczną ilość związków siarki odpowiedzialnych za charakterystyczny zapach, ale i jego bakteriobójcze właściwości. Główną substancją aktywną czosnku jest alliina. Jej metabolity spowalniają proces agregacji płytek krwi, działając przeciwzakrzepowo.

Jakimi jeszcze właściwościami może pochwalić się czosnek?

zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci

leczy zgagę

potrafi rozpuszczać złogi powstałe w wyniku jedzenia zbyt dużej ilości mięsa.

jako przeciwutleniacz chroni wątrobę

jest świetnym lekarstwem na kaszel, spłycony lub świszczący oddech i astmę.

pomaga w pozbyciu się zalegającego w płucach śluzu

reguluje florę bakteryjną organizmu

hamuje rozrost grzybni i syntezę lipidów

zwalcza infekcje dróg moczowych. Ma silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwrobacze

Zawarty w nim olejek eteryczny leczy zakażenia jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Czosnek wymieszany z mlekiem i miodem, pomaga walczyć z grypą. Działa napotnie, obniża gorączkę i ciśnienie krwi. Działa przeciwskurczowo. Obniża poziom prostaglandyny PG2 zmniejszając ból w czasie miesiączki. Jako środek przeciwmiażdżycowy, obniża poziom cholesterolu we krwi. Czosnek działa profilaktycznie i leczniczo także przy zatruciach ołowiem.

Jak korzystać z supermocy czosnku? Jeść i to na wiele sposobów! Czosnek zniesie naprawdę dużo. Wyciskanie, suszenie, duszenie, gotowanie, smażenie, pieczenie, marynowanie i kiszenie. Znajdziemy go w przepisach kuchni całego świata. W koreańskim kimchi, w tunezyjskiej harrisie, we włoskiej bruschettcie, czy indyjskich plackach naan, a wreszcie także w polskiej grochówce i kiszonych ogórkach.

Sposoby na wykorzystanie czosnku

Sposobów na wykorzystanie i przygotowanie czosnku jest mnóstwo. A jak pozbyć się jego przykrego zapachu, który po zjedzeniu bywa problematyczny? Czosnek ugotowany, pieczony lub smażony traci nieprzyjemny zapach. Intensywnego zapachu pozbędziemy się także dodając do dania natkę pietruszki, liście pokrzywy, czy szczawiku.

Pomoże również zjedzenie jabłka, przegryzienie ziarna palonej kawy, nasion kolendry czy kardamonu oraz wypicie szklanki mleka. Zapomnielibyśmy, czosnkowi przypisuje się także działanie antysklerotyczne. Profilaktycznie zalecamy zatem ząbek czosnku dziennie, by nie zapomnieć o tym co zdrowe.