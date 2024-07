Fatalną cechą ptaków jest nie tylko plądrowanie dojrzałych owoców. Zdarza się, że uszkadzają również niedojrzałe egzemplarze. Poniekąd przy okazji przebijają skórkę, co prowadzi do gnicia i psucia owoców wokół tego uszkodzonego. Co więcej, szpaki mogą gromadzić się stadami w jednym miejscu, więc plony, które nam zostawią, okażą się mizerne.