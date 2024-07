Najgorsze drzewo, jakie możesz posadzić w ogrodzie. Ładne, ale niebezpieczne

Oprac.: Anna Czowalla

Dąb czerwony to drzewo, które zachwyca swoją urodą, ale może stać się prawdziwym utrapieniem w ogrodzie. Choć jego liście pięknie przebarwiają się jesienią, to jego ekspansywność i wpływ na inne rośliny sprawiają, że warto dwa razy zastanowić się przed jego posadzeniem. Nie jest jedyny. Do gatunków, których nie powinniśmy sadzić w pobliżu zalicza się również cis pospolity czy robinia akacjowa. Sprawdź, które drzewa można sadzić blisko domu, a które z nich są szkodliwe.