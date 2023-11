Zwierzęta pełnią niezwykle ważną rolę w naszym życiu. Niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie, by miały im one nie towarzyszyć. Najczęściej w naszych domach pojawiają się psy lub koty. Ich właściciele pragną zapewnić im wszystko, co dla nich dobre.

Podnoszenie psów i kotów

Czasem opiekunowie zwierzaków mają potrzebę podniesienia go np. w celu przytulenia czy też wykonania jakiegoś zabiegu pielęgnacyjnego. Zdarza się, że koty czy psy są podnoszone przez naszych gości, którzy nie mają wiedzy, jak robić to poprawnie.

Z pomocą przychodzą różnego rodzaju poradniki. Obecnie wiele pomocnych materiałów można znaleźć w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych. Niedawno pewien włoski instagramer, który na swoim profilu pokazuje różne porady dotyczące kotów, pokazał, jak powinniśmy je podnosić.

Reklama

Czytaj także: Dlaczego twój kot jest ciągle głodny? Istnieją ku temu trzy powody

Jak poprawnie podnieść kota?

Na początku jednak mężczyzna zaczął od tego, jak nie powinno się tego robić:

podnosić jedną ręką,

chwytać tylko przy przednich lub tylnych łapach,

chwytać za środek tułowia,

chwytać za skórę na grzbiecie.

Jak zatem podnosić kota w poprawny i przede wszystkim bezpieczny sposób? Należy użyć do tego dwóch rąk - jedną chwycić pod przednimi łapami, natomiast drugą podtrzymać pod pupą zwierzaka. Kot powinien wygodnie oprzeć łapy o nasze ręce.

Instagram Rolka Rozwiń

To zapewni mu komfort i poczucie bezpieczeństwa. Nie można trzymać kota z dala od naszej klatki piersiowej. Warto wspomnieć, że w taki sam sposób powinniśmy także podnosić psy.

Zobacz również: Kot niezgody. Gdy mruczek pakuje cię w kłopoty