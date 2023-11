Twojemu kotu doskwiera samotność? Może zatracać smutki w misce jedzenia

Koty podobnie jak ludzie mogą sięgać po jedzenie ze znudzenia lub smutku. Jest szansa, że poświęcasz swojemu pupilowi zbyt mało uwagi i czuje się niezauważany. Być może często wychodzisz z domu, a twój kot, źle znosi samotność? Bardzo ważne jest, aby nie ignorować tego sygnału i postarać się temu przeciwdziałać. Jeśli w ostatnim czasie, zbyt mało uwagi poświęcałeś swojemu zwierzakowi, to pora to zmienić. Chwyć za zabawki i zajmij się swoim towarzyszem.

Jeżeli jednak będąc w domu, poświęcasz mu dużo czasu, to może problem tkwi w tym, jak kot czuje się sam w czterech ścianach. Spróbuj schować jego ulubione smakołyki w różne zakamarki, niech trochę się pogimnastykuje, zanim dostanie należytą nagrodę. Dodatkowo zostaw na wierzchu rzeczy, które mogą wzbudzić jego ciekawość np. kartony lub nowe zabawki. Pamiętaj, aby odsłonić okna, kot też czasem lubi poobserwować, co dzieje się na zewnątrz.

Reklama

Zobacz również: Dlaczego kot jest nazywany kotem? Poznaj historię domowych pupili

Czy kupiłeś odpowiednią karmę? Może już nie wystarczać

Jeżeli twój zwierzak ciągle woła o jedzenie, może oznaczać to, że jego karma jest niewystarczająca dla niego. Niskiej jakości produkty, mogą zawierać np. zbyt niską ilość mięsa. Kot przez to może czuć się ciągle nienasycony lub głód może bardzo szybko do niego powracać. Zadbaj o odpowiednią karmę dla swojego futrzaka. Jeśli nie jesteś pewien, jaki produkt będzie odpowiedni do wieku, rasy i zdrowia pupila, warto zapytać o to weterynarza. Specjalista w takiej sytuacji pomoże dobrać odpowiednie pożywienie, które zaspokoi wszelkie potrzeby zwierzaka.

Zdjęcie Czy twój kot koczuje przy misce od rana do wieczora? / @hasloo / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Dlaczego zostałeś wybrany przez kota? Powodów jest kilka

Zabierz kota na badania. To nie żarty

Nadmierny apetyt u pupila czasem może świadczyć również o różnych schorzeniach. Jeżeli domowe sposoby nie pomagają, warto udać się z tym do weterynarza, który przeprowadzi odpowiednie badania. Zbyt częste spożywanie pokarmów u kota może świadczyć np. o robakach. W niektórych przypadkach pupil może mieć do czynienia z nadczynnością tarczycy lub cukrzycą. Nagłe zmiany występujące w zachowaniu zwierzaka powinieneś konsultować z weterynarzem. Pamiętaj, aby w domu schować rzeczy lub rośliny, które mogą być trujące dla kota. Głodny kot może zjeść znacznie więcej niż tylko karmę.

Zdjęcie Schowaj przed kotem rośliny / Getty Images

Zobacz również: Co zrobić, by kot reagował na imię? Właściciele popełniają ten sam błąd