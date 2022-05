Mech na kostce brukowej to wyjątkowo częsty widok. Skąd się tam bierze? Najczęstszą przyczyną jego występowania jest wilgoć. Mech pojawia się dodatkowo w miejscach, gdzie zazwyczaj przez większość dnia nie dociera słońce. Nie wygląda estetycznie, przez co chcemy się go jak najszybciej pozbyć.

Jak pozbyć się mchu z kostki brukowej? Domowe sposoby

Nie warto sięgać od razu po środki chemiczne. Mchu możemy pozbyć się w domowy, a co najważniejsze - ekologiczny sposób.

Jedną z propozycji jest ocet. To stosunkowo tania i łatwa metoda usuwania mchu z kostki brukowej. Wystarczy wylać go na kostkę brukową i pozostawić na około godzinę. Po tym czasie spłukać dokładnie wodą. Można to zrobić przy użyciu wiadra, węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej. Co ważne, ocet nie pozostawi przebarwień na kostce.

Z octu można również przygotować oprysk na mech. W tym celu należy zmieszać go z wodą w proporcji 2:1.

Soda oczyszczona pomoże w usunięciu mchu

Pomocna może okazać się również soda oczyszczona. Posiada ona właściwości ścierne, przez co zapobiegnie rozwojowi mchu.

Sodą oczyszczoną należy posypać wilgotny mech. Pozostawić na 24 do 48 godzin. Poczekać aż mech wyschnie, a następnie dokładnie go pozamiatać. Spłukać kostkę wodą. Czyszczenie kostki brukowej sodą jest też skuteczne przy usuwaniu plam. W tym celu należy wykonać z sody i wody pastę, i nałożyć ją na zabrudzenie.

Jak skutecznie usunąć mech z kostki brukowej?

Jeśli mech występuje na małej powierzchni, możemy spróbować usunąć go ręcznie. W sklepach ogrodniczych bez problemu kupimy służące do tego narzędzia.

Ta metoda nie sprawdzi się jednak, kiedy mchu jest naprawdę dużo. Wówczas walka z nim będzie wymagać nie tylko bardzo dużo czasu, ale również energii. Co więcej, ręczne pozbycie się mchu będzie rozwiązaniem tymczasowym. Niedokładnie usunięty mech będzie bowiem odrastał. Jeśli użyjemy ostrych narzędzi możemy dodatkowo zniszczyć kostkę.