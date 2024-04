Między kwietniem a październikiem intensywnie biorą się do pracy, będąc wówczas nazywane jednym z głównych zagrożeń w ogrodzie. Mimo iż pełnią ważną rolę w ekosystemie - odżywiając się mszycami, mącznikami i gąsienicami, a także pomagając w utylizacji padliny i przyczyniając się do zapylania roślin - w wielu budzą strach i irytację.

Osy są szczególnie niebezpieczne dla tych osób, które uczulone są na ich użądlenia . Już samo bzyczenie ich małych skrzydełek w wielu budzi jednak lęk. W rzeczywistości osy nie są agresywne . Staną się takie dopiero w momencie, kiedy będą bronić swojego terytorium. Kiedy zaczniemy na nie dmuchać lub, chcąc się ich pozbyć, wymachiwać rękoma, tylko mocniej je zdenerwujemy. Kiedy jednak na dobre zadomowią się w przydomowym ogródku, warto brać się do pracy, wypowiadając im walkę.

Gniazda os znajdują się niemal wszędzie. Owady z chęcią zadomawiają się pod ziemią, nie odmawiając także lokum we wszelkich zakamarkach, dziuplach czy opuszczonych norach. Ich dom cechuje jednak charakterystyczny wygląd. Gniazdo os składa się bowiem z komór lęgowych, mając zazwyczaj owalny kształt wyglądem przypominający kokon lub balon . Jego tekstura podobna jest do papieru lub wysuszonych liści.

Osy opuszczają swoje gniazdo już o poranku, wracając do niego na noc. Szczególnie niebezpieczna okazać może się ta ich kryjówka, którą utworzyły na trawniku, zasiedlając na przykład korytarze wydrążone przez nornice. Wówczas większość działkowców sięga po specjalistyczne preparaty owadobójcze, rozprawiając się z problemem w chemiczny sposób. Są jednak inne, domowe patenty.

W ogrodzie warto rozstawić również własnoręcznie przygotowane pułapki. Do tego nadadzą się plastikowe butelki po wodzie mineralnej. Wystarczy odciąć ich szyjki, a następnie włożyć je z powrotem do butelki gwintem do dołu. W ten sposób stworzymy lejek, który uniemożliwi owadom opuszczenie pułapki, kiedy te już się w niej znajdą. Wnętrze butelki wystarczy wypełnić słodkim napojem, który będzie dla os idealną przynętą.