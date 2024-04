Również bazylię można zastosować w walce ze szczurami. Jej intensywny zapach, przez zawarty w niej eugenol, działa odstraszająco na te gryzonie, utrudniając im przebywanie w pobliżu domu. Dodatkowo, bazylię można wykorzystać w kuchni, co sprawia, że jest to doskonała roślina do posadzenia przed domem.