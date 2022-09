Spis treści: 01 Jak często prać pościel?

02 Przygotowania pościeli do prania

03 W jakiej temperaturze prać pościel?

04 Pranie pościeli - jaki wybrać program?

05 Jak wirować pościel?

06 Pranie kołdry z wełny owczej

07 Czy pościel można prać z ręcznikami?

Jak często prać pościel?

Wszystko to pod czym śpimy, z przyczyn higienicznych, wymaga regularnego odświeżania. Ochronne poszwy na kołdry i poduszki, powinno się prać co najmniej raz w miesiącu. Częściej pierze się pościel latem, ze względu na wyższe temperatury, a co za tym idzie większą potliwość ciała i namnażanie roztoczy. Kołdrę jak i poduszki powinniśmy natomiast prać nie rzadziej niż raz na kwartał.

Przygotowania pościeli do prania

Zdjęcie Pościel przed praniem należy odwrócić na lewą stronę / 123RF/PICSEL

Przed zaprogramowaniem pralki i włożeniem pościeli do bębna, warto odpowiednio przygotować ją do prania. Należy przede wszystkim:

Posortować pościel i oddzielić ją od ręczników, ścierek, ubrań i innych elementów garderoby.

i oddzielić ją od i innych elementów garderoby. Ne łączyć jasnej pościeli z ciemną lub z taką, o wyrazistych, jaskrawych kolorach.

z ciemną lub z taką, o wyrazistych, jaskrawych kolorach. Zapoznać się z wytycznymi zawartymi na metce.

Rozłożyć pościel przed praniem (w żadnym wypadku nie powinno wkładać się do bębna poskładanej pościeli w kostkę) i odwrócić na lewą stronę , aby uniknąć otarć bębna i zachować intensywny, świeży kolor pościeli.

przed praniem (w żadnym wypadku nie powinno wkładać się do bębna poskładanej pościeli w kostkę) i , aby uniknąć otarć bębna i zachować intensywny, świeży kolor pościeli. Upewnić się, że zamki oraz guziki są zapięte - zapobiegnie to plątaniu się tekstyliów.

Nie upychać pościeli na siłę - im więcej miejsca w bębnie, tym pościel lepiej się dopierze i będzie mniej wygnieciona.

W jakiej temperaturze prać pościel?

Pościel z satyny bawełnianej - 40 - 60 stopni C, bez używania wybielaczy.

- 40 - 60 stopni C, bez używania wybielaczy. Pościel flanelowa - 40 stopni, z dodatkiem płynu zmiękczającego.

- 40 stopni, z dodatkiem płynu zmiękczającego. Pościel z kory - 40 - 60 stopni C, w zależności od zaleceń producenta.

- 40 - 60 stopni C, w zależności od zaleceń producenta. Pościel z jedwabiu - maksymalnie 30 stopni C, używając jedynie specjalnych środków do prania jedwabiu.

- maksymalnie 30 stopni C, używając jedynie specjalnych środków do prania jedwabiu. Pościel lniana - 40-60 stopni C, bez użycia wybielaczy i płynów do płukania.

- 40-60 stopni C, bez użycia wybielaczy i płynów do płukania. Pościel z mikrofibry - 30-50 stopnic C, z płynem do płukania.

Pranie pościeli - jaki wybrać program?

To, na jakim programie prać pościel, również zależy w dużym stopniu od zaleceń opisanych na metce. Najczęściej rekomendowanymi programami do prania pościeli w pralkach są: "bawełna", "bawełna intensywne", "antyalergiczne" lub też "delikatne" - w przypadku np. jedwabiu.

Jak wirować pościel?

Podobnie jak w przypadku doboru temperatury, intensywność wirowania zależy od tego, z jakim materiałem mamy do czynienia. Pościel bawełnianą warto wirować na mniejszych obrotach 400-600, aby ochronić włókna przed uszkodzeniem oraz zmniejszyć ilość ewentualnych zagnieceń. Natomiast w przypadku pościeli jedwabnej oraz wykonanej z kory, wirowanie należy pominąć - może bowiem negatywnie wpłynąć na jej jakość. Podczas prania flaneli czy lnu nie ma to większego znaczenia - jednak, aby tkaniny posłużyły nam na długo, zawsze warto wybierać mniejsze obroty wirowania - tyczy się to nie tylko pościeli.

Zdjęcie Piorąc pościel należy wrócić uwagę na zalecenia opisane na metce / 123RF/PICSEL

Pranie kołdry z wełny owczej

Wyroby wełniane wymagają specjalnego traktowania. Aby zachowały swoje właściwości termoizolacyjne, konieczne jest wyeliminowanie prania mechanicznego oraz chemicznego na rzecz ręcznego. Można też odpuścić sobie wyciskanie, gniecenie czy wykręcanie wełny. Włókna wełniane pokryte są naturalną lanoliną, która zapewnia im pożądane właściwości - konserwując konieczne jest stosowanie takich preparatów i metod, które nie dopuszczą do jej wypłukania. Warto zaopatrzyć się w specjalny płyn do prania wełny.

Najistotniejszą kwestią jest tutaj jednak temperatura prania kołdry z wełny owczej - idealna oscyluje w granicach 22-28 stopnic C. Kołdrę należy umieścić w letniej wodzie, dodać specjalny koncentrat, a następnie delikatnie wyprać ręcznie.

Kołdrę z wełny owczej należy suszyć w stanie rozłożonym, z dala od intensywnego nasłonecznienia. Pranie pościeli wełnianej powinno się przeprowadzać raz na 1-2 lata.

Czy pościel można prać z ręcznikami?

Dobrą praktyką jest unikanie prania pościeli wraz z innymi tekstyliami. Jeśli nie ma takiej konieczności, nie wrzucajmy do prania wraz z pościelą ręczników czy ściereczek - najlepiej prać je osobno. Tak zachowamy ich puszystość, a pył czy inne drobinki zanieczyszczeń nie zabrudzą pranej jednocześnie pościeli.

