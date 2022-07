Wlej jedną szklankę do pralki. Stare ręczniki będą jak nowe

Sposób na puszyste ręczniki - zadbaj o odpowiednią temperaturę

Porady Domowy sposób na pachnącą pościel. Tak przywrócisz jej świeżość! Aby odpowiednio zadbać o puszyste ręczniki, warto zapoznać się z oznaczeniami na metce. Przedmioty z tkaniny zawsze zawierają informacje na temat sposobu prania, temperatury wody, prasowaniu oraz materiale wykonania. Czytaj uważanie - to może ocalić twoją skórę przed zadrapaniami od szorstkich ręczników.

Kiedyś utarło się, że ręczniki powinny być prane w 90 st. C. Dziś wiemy już, że to absurd, jednak niektórzy nadal stosują się do tej przestarzałej metody. Tkaniny znacznie szybciej niszczą się, gdy pierzemy je w za wysokich temperaturach. W ten sposób osłabiamy ich włókna, a w rezultacie zmniejszamy elastyczność materiału.

odpowiednią temperaturą dla bawełnianych ręczników będzie 60 st. C

dla tych wykonanych z mikrofibry zaleca się nie przekraczać 40 st.C.

Puszyste ręczniki - unikaj tych detergentów

Staraj się nie stosować gotowego płynu do zmiękczania tkanin. Zamiast niego użyj domowego sposobu - 1 szklankę octu wlej do bębna i wypierz kolorowe ręczniki. Do białych zaleca się dodać pół szklanki sody oczyszczonej, wsypując ją do dystrybutora proszku do prania. Unikaj również nieodpowiednich programów oraz maksymalnej prędkości wirowania, ponieważ w ten sposób zbijają się ich włókna. Taki ręcznik znacznie szybciej się zużyje, będzie szorstki i kompletnie bezużyteczny.

Luz w bębnie - sposób na puszyste ręczniki

Piorąc ręczniki, pamiętaj, aby nie mieszać ich z ubraniami. Dobierz kolorystycznie ręczniki i wypierz tylko je. Luz w bębnie zapewni nie tylko łatwiejszą drogę płynom, ale również wspomoże płukanie, które będzie bardziej efektywne. Tak wyprane będą bardziej chłonne.

Puszyste ręczniki - sekret tkwi w suszeniu

Zdjęcie Jak dobrze wysuszyć ręczniki? / 123RF/PICSEL

Nie pozwól, aby twoje ręczniki z bawełny lub mikrofibry były wystawiane na działanie promieni słonecznych. Zanim rozwiesisz je na suszarce - ustawionej w głębi pomieszczenia - strzepnij porządnie materiał. Dzięki temu włókna "odżyją" po wirowaniu. Jeśli zachowasz odstęp pomiędzy wywieszonymi ręcznikami, zapewnisz im lepsze oddawanie wilgoci, dzięki czemu materiał zyska na sprężystości oraz miękkości. Jeśli posiadasz suszarkę bębnową, zawsze susz w niej ręczniki. To najłatwiejszy sposób na zachowanie ich puszystości.

