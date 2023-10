Jak skrócić czas suszenia prania? Niezawodna metoda japońska

Jak skrócić czas suszenia prania? Pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście korzystanie z pralko-suszarki. Nie wszyscy jednak posiadają tego typu urządzenie. Z pomocą przychodzi tzw. metoda japońska, czyli sposób na efektywne rozwieszenie ubrań tak, aby wyschły szybciej.

Zdjęcie Powieszenie prania w odpowiedni sposób ma duże znaczenie / 123RF/PICSEL