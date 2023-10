Spis treści: 01 Do czego służą przegrody w pralce? Oznaczenia przegródek

02 Do czego służy trzecia przegródka w pralce?

03 Gdzie umieścić kapsułkę do prania?

Do czego służą przegrody w pralce? Oznaczenia przegródek

Przegrody w pralce przeznaczone są do umieszczania różnych detergentów do prania. Znajdują się one w kuwecie, szufladzie na proszek, która jest podzielona na trzy części. Każda z przegródek ma swoje własne oznaczenie i przeznaczenie.

Przegrody w pralce oznaczane są zazwyczaj za pomocą cyfr rzymskich. Mamy więc nr I, II i sekcję oznaczoną kwiatkiem.

W przegrodzie I umieszcza się preparaty przeznaczone do prania wstępnego. W to miejsce wsypuje się więc proszek piorący. Dzięki niemu możliwe jest pozbycie się mocniejszych zabrudzeń z czyszczonych materiałów. W tej przegrodzie warto również umieścić odplamiacz.

Reklama

Przegródka II w pralce to przestrzeń na detergenty używane do prania zasadniczego. Wykorzystywany jest do tego płyn do prania. Jego celem jest przede wszystkim odświeżenie ubrań, które nie są mocno zanieczyszczone.

Zdjęcie Nie każdy wie, do czego służy trzecia przegródka w pralce / 123RF/PICSEL

Do czego służy trzecia przegródka w pralce?

Trzecia przegródka w pralce, oznaczona kwiatkiem, służy do umieszczenia w niej płynu do płukania. Dodawanie tego detergentu nie jest konieczne, dlatego wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, po co to miejsce w ogóle jest.

Dodanie płynu do płukania do przegrody z kwiatkiem sprawi, że tkaniny będą bardziej miękkie. Działa on ochraniająco na strukturę ubrania i na utrzymanie intensywnego koloru. Dodatkowo detergent nada przyjemnego zapachu, który zwiększy komfort noszenia.

Gdzie umieścić kapsułkę do prania?

Zamiast płynów czy proszków można wykorzystać kapsułkę do prania. W przeciwieństwie do innych detergentów nie wkładamy jej do żadnej z przegródek pralki.

Kapsułkę do prania umieszczamy w bębnie pralki. Wrzucamy ją jeszcze przed ubraniami. Wtedy będzie mieć najlepszy dostęp do wody, dzięki której odpowiednio się rozpuści. Zamiana kolejności może sprawić, że tkaniny nie będą się dopierać.

Zobacz również:

Jak uratować sfilcowany sweter? Pani z pralni zdradza niezawodny trik

Jak prać ręczniki, aby były miękkie i puszyste? Wypróbowane sposoby, które stosowały już nasze babcie

Rzeczy śmierdzą po wyjęciu z pralki? Mama Chemik podaje powód!