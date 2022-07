Jak rozpoznać słodkiego arbuza? Zwróć uwagę na ten szczegół

Dźwigasz ze sklepu ciężkiego, kilkukilogramowego arbuza, przynosisz go do domu, rozcinasz z zamiarem delektowania się słodkim miąższem, ale okazuje się, że jest wodnisty i bez smaku. Klasycznego letnie rozczarowania nijakim arbuzem można łatwo uniknąć. Trzeba tylko wiedzieć, jak.

Jakie arbuzy kupować? Całe, duże, okrągłe

Przede wszystkim, i powie wam to każdy, kto zna się na temacie, arbuzy kupować najlepiej w całości. Owszem, cały owoc jest spory, a i mogłoby się wydawać, że w przypadku przeciętego arbuza widać, jak wygląda w środku. Rozcięcie arbuza powoduje jednak jego wysuszenie i to właśnie całe owoce są tymi najsmaczniejszymi.

Ważny jest rozmiar arbuza. Mniejsze egzemplarze to ryzyko mniej dojrzałego aromatu. Liczy się także waga owocu. Te cięższe są bardziej soczyste i pełne smaku. Jeśli chodzi o kształt, to poleca się kupować okrągłe, nie podłużne arbuzy.

Jak poznać dobrego arbuza? Dwa ważne szczegóły

Dwoma istotnymi szczegółami, na które warto zwrócić uwagę są:

plama na spodzie owocu

ogonek

Plama powstaje od leżenia arbuza na ziemi. Im większa, tym lepiej, bo oznacza to, że miał czas, aby dojrzeć. Dobrym wyznacznikiem jest kolor żółty i pomarańczowy. Zielone i białe plamy to oznaka mdłego smaku. Co zaś tyczy się ogonka, najlepiej, gdy jest lekko wysuszony. Zielony i “zdrowy" zdradza nam, iż owoc został zerwany dość wcześnie, zanim zdążył nabrać smaku.

