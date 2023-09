Tak wygląda skóra twojej twarzy? Prawdopodobnie jesz zbyt wiele tych produktów

Wygląd i kondycja naszej skóry twarzy szybko zdradzi, jakich produktów spożywamy w nadmiarze - przekonuje w rozmowie z dailymail.co.uk Nigma Talib, naturopatka i specjalistka ds. pielęgnacji skóry. "Czasami mam ochotę podbiec do nieznajomych i powiedzieć im, żeby wyłączyli mleko ze swojej diety lub wstrzymali się z makaronem" - mówi.

Jak się okazuje, istnieje kilka typów twarzy, z których każda zdradza nasze zamiłowania do konkretnych, niekoniecznie zdrowych produktów, obecnych w naszej diecie. Specjalistka wyróżnia wśród nich między innymi "twarz cukrową". Jej posiadacze powinni uważniej przyjrzeć się swoim posiłkom.

Jak wygląda twarz cukrowa? Ekspertka nie ma wątpliwości

Zdjęcie Wielu z nas spożywa węglowodany w nadmiarze / 123RF/PICSEL

Twarz cukrowa, nazywana inaczej sugar face, wcale nie oznacza uroczego wyglądu. Świadczy natomiast o poważnych błędach żywieniowych, wynikając z obecności w diecie produktów, które posiadają wysoką zawartość węglowodanów.

Znakami charakterystycznymi twarzy cukrowej są:

poziome zmarszczki na czole,

bolesne wypryski, pojawiające się również na ramionach oraz klatce piersiowej,

plamy oraz cienie pod oczami.

Zdjęcie Warto ograniczyć cukier w diecie / 123RF/PICSEL

Co więcej, twarz cukrowa przejawia się wzmożonym trądzikiem, zmianą koloru skóry oraz zmniejszeniem jej wiotkości - skóra jest poszarzała, cienka i wygląda na zmęczoną.

Twarz cukrowa: dieta. Wprowadź te zmiany, a natychmiast zobaczysz różnicę

Za bezpośrednią przyczynę posiadania cukrowej twarzy uznaje się spożywanie dużej ilości węglowodanów - zbyt duże zamiłowanie do czekolady czy ciastek, ale również produktów spożywczych z białej mąki, jak makarony. Nigma Talib podkreśla, że produkty tego typu powodują wahania poziomu glukozy, co z kolei prowadzi do utraty elastyczności i twardnienia włókien kolagenowych.

Zdjęcie Za bezpośrednią przyczynę posiadania cukrowej twarzy uznaje się spożywanie dużej ilości węglowodanów / 123RF/PICSEL

Zauważasz podobne zmiany na własnej skórze twarzy? Ekspertka radzi, aby zrezygnować wówczas ze spożywania ciastek, soków owocowych, słodkich napojów gazowanych, cukierków, ciast czy deserów. Jeśli uważasz, że to skok na głęboką wodę, postaraj się wprowadzać zmiany małymi krokami, systematycznie minimalizując ilość produktów z cukrem w składzie w swojej diecie. Poprawę zauważysz niemal natychmiast, jeśli zmniejszysz go chociaż o połowę.

