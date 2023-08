Te produkty skutecznie spalą tłuszcz po 50-tce. Efekty zobaczysz w mig

Ta mikstura za grosze odżywi twoje tuje. Ratuje uschnięte iglaki

Panuje powszechne przekonanie, że już po 30-stce metabolizm u kobiet znacznie zwalnia i ciężko jest zrzucić nadprogramowe kilogramy. Wielu żywieniowych ekspertów obala ten mit tłumacząc, że to tycia w średnim wieku wcale nie przyczynia się powolna przemiana materii, a zmniejszona aktywność fizyczna, siedząca praca, brak odpowiedniej ilości snu oraz niewłaściwe odżywianie. Na problemy ze spalaniem tłuszczu u kobiet mogą wpłynąć też zmiany hormonalne - zazwyczaj między 45. a 55. rokiem kobiety przechodzą menopauzę, co wiąże się z obniżeniem poziomu estrogenów. To z kolei prowadzi do zaburzenia metabolizm cukrów, odkładania tłuszczu i gromadzeniu wody. Dodatkowo wzmożony apetyt i chęć na podjadanie utrudniają sprawę.

Mimo tego nieprawdą jest, że po 50-tce odchudzanie musi być katorgą. Wystarczy odpowiednio zmodyfikować dietę, wdrożyć odrobinę ruchu i efekt murowany. Co więc jeść, by schudnąć w średnim wieku?

Co jeść, by schudnąć po 50-tce?

Aby efektywnie spalić nagromadzony tłuszcz wystarczy kilka drobnych korekt w codziennym jadłospisie. Do "superproduktów", które znacznie to ułatwią należą:

Jaja - doskonałe źródło białka

Kefir - syci i hamuje chęć podjadania

Kiszonki - usprawnią pracę jelit, zmniejszą ryzyko infekcji

Awokado - źródło zdrowych kwasów tłuszczowych, hamuje apetyt

Owoce jagodowe - mają niski indeks glikemiczny, zawierają resweratrol przyspieszający spalanie tkanki tłuszczowej

Kluczowe będzie także picie minimum 2 litrów wody dziennie oraz codzienna aktywność - spacery, gimnastyka czy jazda na rowerze.

Czego unikać w diecie po 50-tce?

Zdjęcie Słodkie i słone przekąski między posiłkami sprzyjają odkładaniu się tzw. oponki. Warto z nich więc zrezygnować / 123RF/PICSEL

Osoby, które skończyły 50 lat powinny unikać w diecie niemal tych samych produktów, które ogólnie uznaje się za tuczące. Niewskazana jest oczywiście przetworzona żywność, cukier i kolorowe napoje. W tym wieku warto zminimalizować również ilość spożywanych tłuszczy odzwierzęcych, które mogą przyczynić się do nadciśnienia tętniczego, problemów z sercem i rozwoju miażdżycy. Ponadto białe pieczywo warto zastąpić pełnoziarnistym, a ilość spożywanego alkoholu ograniczyć do minimum lub zupełnie z niego zrezygnować.