Czy trzeba pić mleko, żeby dostarczyć dawkę wapnia do organizmu?

Zdecydowanie mleko jest jednym z najlepszych źródeł wapnia. Na 100 ml tego napoju przypada około 120 mg pierwiastka. Warto także sięgać po inne produkty mleczne. Będą do tej grupy należeć:

kefiry (103 mg wapnia/100g);

maślanki (116 mg wapnia/100g);

jogurty (106-170 mg wapnia/100g);

sery (ok. 700 mg wapnia/100g);

twarogi (83 mg wapnia/100g).

Jednakże nie trzeba pić mleka czy spożywać produktów mlecznych, żeby dostarczać wapń do organizmu. Jest wiele innych produktów, które uzupełnią dzienne zapotrzebowanie na składnik. Takim pokarmem będą ryby, a przede wszystkim sardynki, łosoś czy tuńczyk. Wapń można uzupełnić także jedząc mak, sezam i orzechy. Swoją dietę warto wzbogacić także w nasiona słonecznika, dyni czy nasiona chia.

Te warzywa są pełne wapnia - idealne roślinne zamienniki

Jak dostarczyć wapń, jeśli jesteśmy na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej? Wtedy bogate w pierwiastek mogą być nie tylko orzechy i nasiona, ale także warzywa. Oto lista roślinnych źródeł wapnia, które należy spożywać każdego dnia.

Jarmuż

Spożycie 100 g jarmużu dostarczy aż 150 mg wapnia do organizmu. Warzywo będzie także źródłem witaminy C, K oraz witamin z grupy B. Uzupełni braki magnezu, żelaza, cynku, fosforu i potasu. Zawiera silne związki antyoksydacyjne. Ochroni przed stanami zapalnymi kości, stawów i zapobiegnie rozwojowi m.in. osteoporozy. Wykazuje też właściwości antynowotworowe, wspiera układ sercowo-naczyniowy i pokarmowy.

Szczypior

100 g szczypiorku ma aż 92 mg wapnia. Do organizmu dostarczy również takich składników jak: fosfor, potas, sód, żelazo, magnez. Uzupełni witaminy z grupy B, Witaminę C, A, E oraz K. Prócz właściwości wspierających kości, stawy i zęby, to warzywo zadziała przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie. Wykazuje działanie antynowotworowe, wspomaga pracę oczu i układu nerwowego.

Kapusta

Kapusta w 100 g zawiera 40 mg wapnia. Spożywanie warzywa uzupełni również inne pierwiastki takie jak potas, magnez oraz żelazo. Dostarczy witamin z grupy B, Witaminy A, E oraz K. To także bogactwo związków aktywnych jak m.in. kwas foliowy i rutyna. Pokarm wesprze prawidłowy rozwój i pracę kości i stawów, a poza tym zadziała antybakteryjnie. Poprawi procesy myślowe i ogólne funkcjonowanie organizmu.

Natka pietruszki

Jeśli spożyjemy 100 g natki pietruszki, to dostarczymy sobie aż 140 mg wapnia. Bogata jest również w żelazo, magnez, potas, fosfor, cynk i miedź. Uzupełni witaminę C, której jest więcej niż w niektórych cytrusach. Do tego dostarczy witaminę E, kwas foliowy oraz beta-karoteny. Zadziała pozytywnie na pracę układu pokarmowego czy układu sercowo-naczyniowego.

Koper

100 g kopru dostarczy do organizmu 208 mg wapnia. Uzupełni witaminę A, C, D, E oraz K, a także witaminy z grupy B. Wesprze funkcjonowanie organów dzięki składnikom takim jak fosfor oraz żelazo. Poprawi pracę układu pokarmowego, zadziała przeciwutleniająco, przeciwnowotworowo i przeciwzapalnie.

Brukselka

Brukselka w 100 g zawiera 42 mg wapnia. Inne pierwiastki jakich dostarczymy, spożywając to warzywo to: żelazo, magnez, sód, fosfor, potas, selen oraz cynk. To też źródło witaminy A, C, E, K oraz witamin z grupy B. Ma ona właściwości przeciwnowotworowe i przeciwutleniające.

Brokuły

Spożycie 100 g brokułów dostarczy 47 mg wapnia. Do tego uzupełni braki w witaminie C, B6, A, oraz K. Z minerałów jest bogaty w fosfor, potas, magnez oraz sód. Warzywo poprawi pracę kości i stawów. Wpłynie pozytywnie na wzrok i jakość widzenia. Zmniejszy poziom ciśnienia tętniczego i je ureguluje.

Fasolka szparagowa

100 g fasolki szparagowej zawiera 37 mg wapnia. Warzywo jest także bogatym źródłem fosforu, potasu, magnezu, sodu oraz żelaza. Spożywanie go dostarczy też witaminy C, A, E oraz K. Składniki te zapobiegną utracie gęstości kości. Poprawi pracę układu pokarmowego oraz układu krążenia.

