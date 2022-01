Ubiór na pogrzeb: Kolorystyka

Nie tylko rodzaj i krój ubrania mają znaczenie, ale także kolorystyka. W naszej kulturze kolor czarny kojarzony jest z żałobą. Ten kolor także łączony jest z elegancją i uniwersalnością. Czarny strój na pogrzebie ma na celu podkreślić żałobę, ból oraz szacunek.

Odpowiedniego ubioru oczekuje się w pierwszej kolejności od osób najbliższych zmarłemu. Z tego powodu rodzina najczęściej nosi czerń. Jednak nie jest to kolor obowiązkowy, jeśli chodzi o strój pogrzebowy. Najważniejsze, by wybrane na pogrzeb kolory nie były zbyt intensywne i krzykliwe. Odcienie powinny być stonowane i stosowne do okazji.

Reklama

Ubiór na pogrzeb: Krój

W przypadku pogrzebu ważną kwestią jest to, jak się ubierzemy. Nie chodzi oczywiście o strojenie się, ponieważ nie to jest celem ceremonii. Ubiór musi być dopasowany do okazji, by podkreślać powagę wydarzenia oraz odzwierciedlać odpowiednie emocje.

Strój na pogrzeb powinien być elegancki i schludny. Kreacje powinny być czyste i niepogniecione. Ubrania na pogrzeb nie powinny odsłaniać zbyt wiele, by nie zostać uznane za niestosowne i wulgarne. Nie zaleca się zakładania jeansów i wysokich butów, ani także mocno zdobionych ubrań.

Panom poleca się klasyczny strój, czyli garnitur lub eleganckie spodnie i koszulę. Z kolei paniom skromne sukienki lub żakiet w połączeniu ze spodniami materiałowymi albo spódnicą. Niezależnie jednak od stroju, na pogrzebie najważniejsze jest ostatnie pożegnanie ze zmarłym i przekazanie kondolencji jego bliskim.

Zobacz także:

Nietypowe tradycje pogrzebowe z całego świata. Fascynujące czy przerażające?



Rewolucja w branży pogrzebowej – będą zmiany



Pogrzeb Kamila Durczoka. Tak wyglądała uroczystość