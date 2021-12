Jak udrożnić rury domowym sposobem? Ta prosta mieszanka zastąpi drogie środki

W domowym zaciszu można przygotować mieszankę, która upora się z problemem zatkanych rur. Poradzą sobie z tym produkty, które znajdują się w większości kuchni.



Do udrażniania rur przyda się na przykład soda oczyszczona i ocet. Szklankę sody wsypujemy do odpływu i następnie wlewamy do niej szklankę octu. Następnie wystarczy zatkać odpływ korkiem.

Po upływie pół godziny do rury trzeba wlać gorąca wodę z czajnika. Znów należy zatkać korkiem i po kolejnych 30 minutach ponownie zalać wodą. Tym razem może to być gorąca woda z kranu. Ten sposób powinien poradzić sobie z zatkaną rurą. Jeśli jednak dalej nie będzie drożna, to cały proces można powtórzyć jeszcze raz.



Sposób z sodą i octem można jeszcze ulepszyć, dodając sól. Ważne, by było jej tyle samo co sody. Taką mieszankę wsypujemy do odpływu, zalewamy octem i zostawiamy nawet na dwie godziny. Po tym czasie do odpływu należy wlać gorącą wodę.



Oprócz tego sól i sodę można zastąpić dwoma tabletkami aspiryny. Wystarczy wrzucić je do odpływu i zalać octem. Po kilku minutach rurę należy zalać wrzątkiem, a następnie ciepłą wodą z kranu.

