Jak uratować "przelaną" roślinę?

Odstrasza mole, komary, a nawet kleszcze. Nasze babcie leczyły nim wszawicę, świerzb i problemy trawienne, zwalczały nim również pasożyty. Do momentu, gdy okazało się, że wrotycz, bo o nim mowa, ma w składzie silnie toksyczną substancję - tujon. Od tego momentu lekarze zaczęli odradzać spożywanie wrotyczu, z powodzeniem możemy stosować go jednak zewnętrznie! Wrotycz wydziela mocny, charakterystyczny zapach, przypominający zapach kamfory - skutecznie odstrasza więc muchy, komary, mole, kleszcze i inne owady, uprzykrzające nam życie. Zioło należy rozdrobnić, natrzeć nim skórę i... naturalny odstraszacz owadów gotowy! Wrotycz można również zaparzyć, wystudzić i spryskać nim ciało. Ze względu na jego mocne antybakteryjne właściwości stosować go można również przeciw wszom, nużeńcom i świerzbowcom. Wrotycz skutecznie odstrasza mole - warto więc podzielić zebrany na łące bukiet na małe wiązanki i umieścić je na półkach w garderobie.