Co oprócz tui? Ogrodnicy znaleźli alternatywę

Tuja - szybko rosnąca, zimozielona, wytrzymała na mróz i nieskomplikowana w uprawie - na przestrzeni lat zyskała wielu zwolenników. Działkowcy, ceniąc jej możliwości, z chęcią zapraszają do swoich ogrodów. Sadzą kolejno zarówno w formie żywopłotów, jak również solo - nadając ulubione kształty i tworząc w ten sposób niecodzienną ozdobę działki.

W ten sposób tuja szybko urosła do rangi ogrodniczego must have. Bo jeśli sadzić żywopłot, to tylko z nią w roli głównej - myśli wielu, w tym początkujących, działkowców. Tymczasem ogrodnicy, chcąc nadać przydomowemu ogródkowi nieco odmiennego wyglądu, coraz częściej poszukują alternatyw. W tym sezonie do głosu doszła więc urokliwa rywalka tui. Ogrodnicy wręcz oszaleli na jej punkcie.

Co posadzić zamiast tui? Tej roślinie nie sposób odmówić uroku

"Co mogę teraz posadzić przy płocie żeby się szybko rozrosło?" - pyta jeden z internautów, prosząc o pomoc ogrodników, zrzeszonych na facebookowej grupie Fajny Ogród - grupa dyskusyjna. Koledzy szybko ruszyli na ratunek - zgodnie radząc: "wybierz pęcherznicę". Ta zdaje się być tegorocznym hitem.

Pęcherznica jest urokliwym krzewem, który dotąd nieśmiało zaglądał do niektórych ogródków. Kto dał jej szansę, ma jednak pewność - roślina zachwyci wkrótce atrakcyjnymi kwiatami i różnobarwnymi liśćmi, a do tego nie doda zbyt wielu obowiązków. Jest przy tym też mrozoodporna, przez co nie sprawi problemów nawet najmniej doświadczonemu ogrodnikowi. Jak jednak dobrze o nią zadbać, by rzeczywiście zachwycała wyglądem?

Gdzie sadzić pęcherznicę? Oto stanowiska, które preferuje

Pęcherznica, z natury dość wytrzymała, bywa mocno tolerancyjna w stosunku do stanowiska, w którym zostanie umieszczona. Jeśli może jednak wybierać, preferuje nasłonecznione miejsca (jeśli to nie jest możliwe, dobrze poradzi sobie też w półcieniu) oraz kwaśne lub zasadowe gleby - najlepiej jednak wilgotne.

Roślina dobrze znosi mrozy, silne wiatry i zanieczyszczenie powietrza. Jest przy tym wyjątkowo łatwa w uprawie. Wystarczy w zasadzie jedynie systematycznie ją podlewać - pamiętając o tym zabiegu szczególnie w pierwszych miesiącach po posadzeniu, do czasu aż dobrze się ukorzeni. Potem uodporni się na suszę.

Jak dbać o pęcherznicę? Oto, co musisz wiedzieć

Pęcherznica, spośród innych, często wybieranych do ogródków krzewów, wyróżnia się szybkim tempem wzrostu. Rocznie przyrasta bowiem o 30-40 cm, ostatecznie osiągając do nawet 3 metrów wysokości.

Ważne jest przy tym regularne cięcie - wszystko po to, by krzew zachował idealny pokrój. Podobny zabieg przeprowadzać należy latem po kwitnieniu lub jesienią. Rośliny cięte na wiosnę mogą bowiem zbuntować się i "płakać", a potem nie zakwitnąć. Cięcie powinno być przeprowadzane co roku. Prawidłowo wykonane sprawi, że pęcherznica rozkrzewi się i obficie zakwitnie.

Krzewy najlepiej sadzić późną jesienią bądź wczesną wiosną, zaprawiając glebę kompostem lub obornikiem. Jeśli szukasz więc alternatywy dla tui, do pracy możesz wziąć się już teraz. W okresie od czerwca do lipca krzewy wypuszczą białe lub różowe kwiaty. W pozostałym okresie będą zaś cieszyć oko swojego właściciela różnobarwnymi liśćmi.

