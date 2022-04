Czyszczenie kabiny prysznicowej

Kabinę prysznicową należy regularnie czyścić. Pojawiający się osad oraz kamień bez wątpienia nie wygląda estetycznie. Zdecydowanie nieco trudniejsze jest usuwanie zanieczyszczeń w przypadku kabiny prysznicowej, która nie jest czyszczona na bieżąco.

Bardzo ważne jest utrzymywanie kabiny w czystości. Dzięki temu nie dochodzi do osadzania się trwałego nalotu. Warto pamiętać, by po każdej kąpieli dokładnie spłukać kabinę prysznicową, a następnie użyć ściągacza do wody i bawełnianych ściereczek, by dokładnie przetrzeć szyby prysznica.

Chcąc dokładnie wyczyścić kabinę prysznicową, możemy sięgnąć zarówno po środki chemiczne dostępne w sklepach, jak i domowe metody, które sprawdzają się równie dobrze.

Jak czyścić kabinę prysznicową?

Do wyczyszczenia kabiny prysznicowej domowym sposobem niezbędny będzie ocet oraz soda oczyszczona.

Pierwszym krokiem jest spłukanie szyb kabiny wodą, a następnie spryskanie ich białym octem. Najlepiej przelać go do butelki z atomizerem, by dokładnie rozprowadzić ocet po zabrudzonych miejscach.

Tak zaaplikowany ocet, należy pozostawić na mniej więcej 10 minut. Po tym czasie szyby należy dokładnie wyczyścić zanurzoną w sodzie oczyszczonej gąbką. Proszek ten w połączeniu octem z łatwością powinien poradzić sobie z osadem i kamieniem pod prysznicem.

Gdy kabina będzie już czysta, wystarczy spłukać ją wodą i osuszyć ściereczką z mikrofibry.