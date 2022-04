Przypalenie potrawy nie jest niczym niezwykłym w codziennym gotowaniu i pieczeniu. Wystarczy chwila nieuwagi, by potrawa lekko się zwęgliła lub przywarła do dna naczynia. Wówczas kuchnię może wypełnić nieprzyjemny swąd. Jak się go pozbyć?

Skuteczne sposoby na pozbycie się zapachu spalenizny z kuchni

Zapach spalenizny jest bardzo dokuczliwy. Aby się go pozbyć z pomocą nadchodzą cytrusy. Wystarczy wsadzić skórkę z pomarańczy, cytryny czy grejpfruta do wody i gotować przez ok. 30 minut bez pokrywki. Podobnie zadziała sok z cytryny gotowany kilka minut z wodą.

Pomoże również sól lub soda oczyszczona. Proszek należy wysypać na przykład na blat kuchenny i pozostawić na co najmniej godzinę. Zarówno sól, jak i soda mają niezwykle dobrą zdolność pochłaniania obcych zapachów.

Jak za pomocą octu pozbyć się zapachu spalenizny z kuchni?

Jeśli zdarzy nam się wpadka i potrawa przypali się, natychmiast wynieśmy garnek na balkon lub wystawmy go za okno. Następnie dokładnie wywietrzmy mieszkanie. Warto również zrobić przeciąg.

Do walki z nieprzyjemnym zapachem możemy wykorzystać również ocet. Wystarczy zagotować ok. 250 ml octu. Woń gotującej się cieczy zneutralizuje zapach spalenizny. Pamiętajmy jednak, że gotowanie nie powinno trwać dłużej niż ok. 5-10 minut. Jeśli przesadzimy, zapach octu zagości w naszych wnętrzach na zdecydowanie dłuższy czas.

