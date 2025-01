Świeże mięso wieprzowe może stanowić smaczny i wartościowy element diety, pod warunkiem że jest spożywane z umiarem, a jego obróbka nie sprowadza się wyłącznie do smażenia w panierce i głębokim tłuszczu. Wybór przepisu to jednak nie wszystko. Podstawą każdego dania są udane zakupy. Dowiedz się więc, na co zwrócić uwagę podczas kupowania wieprzowiny .

Kupując mięso paczkowane, w pierwszym odruchu zwróć uwagę na datę przydatności do spożycia. Nigdy nie umieszczaj w koszyku przeterminowanego produktu, który prędzej doprowadzi do zatrucia pokarmowego niż zadowalających doznań smakowych.

Do wieprzowiny przylgnęła łatka mięsa tłustego i małowartościowego. To nie do końca prawda. Polędwica wieprzowa (uznawana za najszlachetniejszą część), szynka oraz schab wcale nie są bombami kalorycznymi. 100 g polędwicy zawiera 143 kcal, w przypadku takiej samej ilości szynki jest to 145 kcal, a schabu - 165 kcal — są to wartości porównywalne z filetem z piersi z kurczaka, który cieszy się sławą dietetycznego produktu.