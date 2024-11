Kojarzą się z domowym obiadem, rodzinnym ciepłem i smakiem dzieciństwa. Popularność kotletów mielonych wynika między innymi z prostoty przygotowania . Podstawowe składniki, jak mięso, jajko, bułka tarta i przyprawy, są dostępne w każdej kuchni. Serwować je można z ziemniakami, kaszą, ryżem albo w bułce, zamieniając je w domowe burgery. Kotlety mielone uwielbiamy nie tylko za uniwersalność , ale też możliwości łatwej modyfikacji receptury. Różne przyprawy i dodatki pozwalają na dostosowanie smaku do własnych upodobań.

Przede wszystkim perfekcyjny kotlet mielony jest soczysty. Nie ma nic gorszego dla kucharza niż zdjęcie z patelni porcji mięsa, która jest sucha jak wiór. Z wierzchu kotlet powinien być lekko rumiany, co łatwo osiągnąć dzięki panierowaniu w bułce tartej. Ważny jest także odpowiedni balans przypraw — sól, pieprz, czosnek i cebula to podstawy, ale istnieją również inne dodatki, która wpłyną pozytywnie na wyrazistość potrawy, np. majeranek. Ostatni filar pysznego obiadu to konsystencja. Masa na kotlety musi być odpowiednio związana, ale nie za twarda. Zbyt duża ilość bułki może zepsuć strukturę.