Miejsce na sadzonki

Pierwszą z opcji jest wykorzystanie rolki z papieru toaletowego jako pojemnika na sadzonki. To kluczowe w pierwszych etapach rozwoju roślin. Znacząco preferują wtedy ciasnotę, gdyż dzięki temu łatwiej się im ukorzenić. Wybierz jeden koniec tubki i wykonaj w nim cztery nacięcia w równych odstępach. Zawiń je do wewnątrz, by utworzyć dno doniczki. Nasyp do środka ziemi i zasiej ulubione rośliny lub zioła. Na koniec delikatnie podlej nasiona. Gdy roślina osiągnie znaczące rozmiary, przesadź ją do większej doniczki.

Patent na schowanie kabli

Plątające się pod nogami przedłużacze czy ładowarki od sprzętów mogą przysporzyć bólu głowy. Jeśli w twoim domu nie ma miejsca na kable, warto w tym celu wykorzystać rolkę z papieru. By uporać się z problemem, zwinięte przewody włóż do kartonowych tubek. Znajdź dla nich miejsce w jednej z szuflad i gotowe. Jeśli chcesz zadbać o estetykę, udekoruj rolki według własnej inwencji twórczej. Wykorzystaj do tego bibułę, papier kolorowy czy święcące dżety.

Zdjęcie Kable trzeba przechowywać w ładzie, by nie plątały się / 123RF/PICSEL

Organizer na przedmioty

Kolejną opcją jest wykonanie praktycznego organizera. Pomoże on zachować porządek w szufladach. Możesz w ten sposób przechowywać bieliznę, skarpetki, krawaty, a nawet apaszki. By wyglądały estetycznej, owiń je w kawałki materiału. Zepnij go po obu stronach spinaczem, by nie zsunął się z rolki. To również sposób na pojemnik na kredki czy długopisy. Musisz jedynie zrobić dno organizera: postępuj tak samo, jak w przypadku doniczki na sadzonki.

Końcówka do odkurzacza

Zdjęcie Papierowa rolka to świetny gadżet mający wiele zastosowań / 123RF/PICSEL

Zepsuła ci się końcówka do odkurzacza lub po prostu jej nie posiadasz? Problem ten rozwiążesz za pomocą papierowej rolki. Wystarczy, że nałożysz ją na rurę i odpowiednio wyprofilujesz. Papierowa tubka jest bardzo elastyczna. Dotrze w każdy zakamarek twojego domu, dzięki czemu pozbędziesz się kurzu i roztoczy. By trzymała się lepiej, wzmocnij ją taśmą klejącą. Rolka z papieru toaletowego świetnie posłuży też w roli zabawki dla pupilów.

