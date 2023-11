Róża na pniu określana również różą pienną to piękna roślina, która przybiera kształt charakterystycznych różanych drzewek. Te rośliny ozdobne wspaniale zdobią nasze ogródki wiosną i latem, jednak są dość delikatne i wrażliwe na mrozy. Jeśli więc chcemy, aby nasza róża pienna pięknie zakwitła w przyszłym sezonie, musimy odpowiednio zabezpieczyć ją przed mrozem.

Kiedy zabezpieczyć róże pienne przed mrozem. To ostatni dzwonek

Zazwyczaj najlepszym momentem na zabezpieczenie róży piennej jest późna jesień. Wszystko zależy jednak od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. To pierwsze przymrozki i spadek temperatury są sygnałem, że nadszedł czas na zabezpieczenie róży przed zimnem.

Warto pamiętać, że oprócz ostrych mrozów, dla rośliny bardzo szkodliwe są nagłe wahania temperatury. Jeśli przykładowo w dzień występuje 5 st. C., natomiast w nocy temperatura spada do -5 st. C. to również najwyższy czas na zabezpieczenie naszej rośliny.

Jak zabezpieczyć roślinę przed mrozem? Są dwa sposoby

Zabezpieczenie róży przed mrozem polega na owinięciu korony drzewka materiałem izolacyjnym. Taki materiał musi być wytrzymały, a także musi przepuszczać powietrze. Jeśli wybierzemy mało przepuszczający materiał, pod przykryciem mogą rozwinąć się choroby grzybowe.

Do zimowania roślin doskonale sprawdza się agrowłóknina lub worki jutowe.

Gdy już mamy odpowiednie materiały, możemy zabezpieczyć naszą roślinę na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na owinięciu materiałem korony drzewa, a następnie obwiązaniu go sznurkiem od spodu, w taki sposób, by dobrze osłonić miejsce sczepienia. Mimo że sposób ten jest dużo prostszy, nie zawsze jest wystarczający w obliczu ostrych mrozów.

Z tego powodu doświadczeni ogrodnicy proponują zupełnie odmienny sposób zabezpieczania róż piennych przed zimą. Polega on na zimowaniu rośliny w pozycji leżącej. Na początku musimy wykonać dwa kopczyki — jeden u podstawy krzewu, a drugi kawałek dalej. Posłuży nam on do zabezpieczenia pędów korony przed zimnem. Do usypania kopczyków najlepiej wykorzystać zwykłą i świeżą ziemię ogrodniczą, bez opadłych liści i gałązek, które mogłyby przyczynić się do powstania chorób grzybowych.

Następnie możemy delikatnie przegiąć podstawę rośliny w kierunku odwrotnym do czopa, który jest bardzo delikatny. Następnie dociskamy koronę róży piennej do gruntu i przypinamy ją za pomocą zagiętej gałęzi lub też drutu. Po usypaniu kopców możemy następnie przykryć pień np. gałązkami iglastymi. W taki sposób skutecznie zabezpieczymy roślinę przed mrozem.

