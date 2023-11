Szybko zobaczysz nowe liście zamiokulkasa. Podlej go prostą mieszanką

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Według dawnych wierzeń zamiokulkas zamiolistny symbolizuje długowieczność, stateczność i odporność. To całkiem sensowne skojarzenia, biorąc pod uwagę, że jest uważany za roślinę niewrażliwą na większość zaniedbań w uprawie okazów doniczkowych. Nie wystawiaj go jednak na ekstremalne próby. Zamiast tego dowiedz się, jak pobudzić zamiokulkasa do wypuszczenia nowych liści. Prosty nawóz w formie energetycznego płynu przygotujesz po zmieszaniu z wodą jednego składnika.

Zdjęcie Zamiokulkas będzie dorodny / 123RF/PICSEL