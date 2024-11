Francuzi szczególnie dbają o to, by codziennie spożywać odpowiednią ilość warzyw i owoców - zalecane 250 gramów dziennie to u nich norma. Przygotowywanie posiłków w domu sprzyja włączeniu tych składników do codziennego jadłospisu, co pozytywnie przekłada się na nasze zdrowie i wygląd.

We Francji posiłki to coś więcej niż zaspokojenie głodu - to prawdziwy rytuał. Kolacje, które trwają nawet kilka godzin, są okazją do spotkań z bliskimi i rozmów. Spożywanie jedzenia w spokojnym tempie daje nam większą kontrolę nad poczuciem sytości. Co ciekawe, Francuzki często stosują zasadę 20 minut - to czas, który odczekują przed sięgnięciem po kolejną porcję.