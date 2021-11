Dlaczego należy umyć narzędzia ogrodnicze przed zimą?

Po co myć sekatory, piłki czy łopaty, przecież nie są to sztućce używane do jedzenia, tylko przedmioty, którymi grzebiemy w ziemi i pielęgnujemy rośliny? W zasadzie narzędzia ogrodnicze należy myć, z tego samego powodu co sztućce — podczas prac ogrodowych osadza się na nich brud, grzyby i bakterie. Jeśli użyjemy niemytego sekatora czy piłki do drewna w przyszłym roku, możemy zarazić rośliny chorobami. Ponadto kwasy i soki roślinne po dłuższym czasie wywołają korozję i osłabią metal.



Zdjęcie Sposób dbałości o narzędzia ogrodowe zależy od ich rodzaju / 123RF/PICSEL

Zaś brudna łopatka, motyka, szpadel czy inne przybory ogrodnicze pozostawione w tym stanie przez całą zimę mogą zardzewieć. Przez to szybciej ulegną zniszczeniu, a użycie ich wiosną będzie trudniejsze, bo ziemia lubi przylegać do rdzy i aby wykopać dołek czy spulchnić ziemię trzeba włożyć w to więcej siły. Dlatego tak istotne jest, by wiedzieć: jak zadbać o narzędzia ogrodnicze przed zimą.



Jak zadać o narzędzia ogrodnicze przed zimą?

Zdjęcie Niezadbane narzędzia ogrodnicze będą niszczeć i przestaną dobrze spełniać swoją funkcję, mogą też zainfekować rośliny chorobami / 123RF/PICSEL

Sposób, w jaki należy zadbać o narzędzia ogrodnicze zimą, zależy od ich rodzaju. Innej pielęgnacji wymagają sekatory i piły, a innej motyki i łopaty.

Sekatory, piłki do drewna i narzędzia, które mają kontakt z pędami roślin, należy dokładnie umyć. Jeśli znalazły się na nich krople żywicy, wcześniej warto je przetrzeć denaturatem, który rozpuści zastygłą substancję. Następnie przybory ogrodnicze należy umyć gąbką w wodzie z dodatkiem specjalnego mydła do narzędzi bądź zwykłego środka czyszczącego w płynie.



Zdjęcie Łopaty, motyki i inne przybory ogrodnicze służące do pracy w ziemi należy oczyścić z brudu i rdzy / 123RF/PICSEL

Motyki, grabie, szpadle i łopatki należy oczyścić z brudu. Aby usunąć zaschnięta ziemię i niekiedy nawet pojawiającą się już rdzę najlepiej jest użyć drucianej szczotki. Oczywiście silne tarcie może zedrzeć warstwę farby, więc jeśli zależy nam nie tylko na funkcjonalności, ale także na estetycznym wyglądzie narzędzi można po umyciu je pomalować specjalnymi preparatami. Czy tego typu utensylia ogrodowe trzeba myć? Nie jest to obowiązkowe, jeśli nie chcemy poświęcać zbyt wiele czasu na przygotowanie narzędzi ogrodniczych do zimy.



Jak zabezpieczyć narzędzia ogrodnicze przed zimą?

Jak zadbać o narzędzia ogrodnicze przed zimą? Oprócz ich umycia niezwykle istotne jest też zabezpieczenie metalowych i drewnianych powierzchni przed wilgocią, korozją, rozwojem grzybów i bakterii. Skutecznie można to zrobić poprzez ich olejowanie. Aby przygotować narzędzia ogrodnicze do zimy, wystarczy olej używany do kosiarki czy typowy olej kuchenny.

Pędzlem lub kawałkiem szmatki należy nałożyć na metalowe powierzchnie przyborów ogrodniczych warstwę oleju, co zabezpieczy je przed rdzewieniem i rozwojem drobnoustrojów. Dodatkowo obficie warto posmarować olejem trzonki narzędzi ogrodniczych tuż przy ich metalowych elementach, gdzie najczęściej zdarzają się uszkodzenia. Dzięki temu drewniane części będą lepiej chronione przed wilgocią, a zatem gniciem i pleśnieniem.