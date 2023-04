Dziennikarka Katarzyna Bosacka jest ekspertką od zdrowej diety i przemyślanych zakupów. W swoim programie "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" radzi, co i jak kupować w sklepach, by spożywać żywność najlepszej jakości, jednocześnie nie przepłacając za zakupy.

Katarzyna Bosacka jest również aktywna w mediach społecznościowych. Rad dotyczących żywienia i zakupów udziela też na swoim facebookowym profilu o nazwie "Katarzyna Bosacka Wiem, co jem". Konto polubiło niemal 600 tysięcy użytkowników tego portalu. W najnowszym poście Bosacka dzieli się cennymi wskazówkami dotyczącymi zakupu, wykorzystania i przechowywania jajek przed Wielkanocą.

Jak zaoszczędzić na jajkach?

Jajka są jednym z najważniejszych składników wielkanocnych potraw, jak i stanowią tradycyjne danie same w sobie. Jedno jest pewne, przed Wielkanocą kupujemy dużo więcej jajek, co wiąże się ze sporym wydatkiem.

W skali roku Polacy jedzą około 13 jaj na miesiąc [...]. W okresie Wielkanocy ta liczba wzrasta do 18-20 jaj zacytował Dawida Skrzypczyka z gospodarstwa Roldrob portal TVP3 Opole.

Regularne ceny jaj w sklepach wyglądają następująco:

10 jaj klasy L od kur z chowu klatkowego — około 9-12 złotych ,

, 10 jaj klasy L od kur z wolnego wybiegu — około 11-15 złotych.

Katarzyna Bosacka podzieliła się cenną wskazówką, jak zaoszczędzić na jajkach.

Jeśli piekę pasztet albo serniki czy mazurki, wtedy używam jajek ściółkowych — one są nieco tańsze. Natomiast kiedy gotuję jajka dla mojej rodziny, tak na stół na twardo na przykład, wtedy używam jajek z wolnego wybiegu mówi

Nie tylko na Wielkanoc, ale i na co dzień warto wybierać jaja z hodowli ekologicznej lub z wolnego wybiegu. Są one nie tylko najlepsze w smaku, ale i kupując je, mamy pewność, że kury, od których pochodzą, mają dobre warunki życia, w tym wybieg na świeżym powietrzu. Natomiast jaja z chowu ściółkowego pochodzą od kur, które żyją w zamkniętym pomieszczeniu i nie mają dostępu do świata zewnętrznego. Zdarza się, że pasze, którymi są karmione, nie mają najlepszej jakości, co może wpływać na smak jajka. Z tego powodu, na wielkanocnym stole najlepiej, aby znalazły się jajka ekologiczne lub z wolnego wybiegu, jednak jeśli zależy nam na zaoszczędzeniu, możemy wykorzystać jaja ściółkowe do pieczenia np. ciast.

Aby wybrać odpowiedni rodzaj jajek, zawsze zwracajmy uwagę na ich oznaczenie:

0 - jaja z hodowli ekologicznej,

1 - jaja z wolnego wybiegu,

2 - jaja z chowu ściółkowego,

3 - jaja z chowu klatkowego.

Zdjęcie Jajka w różnej postaci są niezbędnym elementem wielkanocnego stołu / materiały prasowe

Jajka — jak i przechowywać i czy musimy je myć?

Katarzyna Bosacka tłumaczy również, jak najlepiej przechowywać jajka przed Wielkanocą. Okazuje się, że mogą one być umieszczone zarówno w lodówce, jak i poza nią, należy jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy:

Jeśli mamy dużo różnych rzeczy w lodówce to przez kilka dni możemy przechowywać jajka poza lodówką, ale pamiętajmy, że jednak poza lodówką one szybciej się psują. Lepiej więc zamknąć pudełko i włożyć jajka do lodówki radzi dziennikarka.

Często zastanawiamy się, czy jajka powinniśmy myć. Katarzyna Bosacka podpowiada:

Niekoniecznie, ale trzeba uważać, żeby nie sąsiadowały np. z otwartą wędlinką, czy ze świeżymi warzywami

