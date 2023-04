Świąteczne przysmaki na cenzurowanym. Których dań lepiej unikać?

Tradycyjne wielkanocne przysmaki na polskim stole

Jakie dania i jakie produkty najczęściej pojawiają się na polskim wielkanocnym stole? Sposób podania może się różnić, w zależności od regionu kraju, ale wśród tak zwanych "topowych" świątecznych produktów powtarzają się:

jajka - najczęściej zjadane z majonezem, choć w wielu polskich domach raczej z chrzanem,

biała kiełbasa - zazwyczaj podawana w żurku, białym barszczu lub zupie chrzanowej,

schab, szynka, gęś, kaczka i inne mięsne przysmaki,

mięsa w galarecie,

pasztety,

wielkanocne babki piaskowe, najczęściej suto lukrowane,

mazurki i inne ciasta.

Wielkanocny stół - połączenia, które mogą przyprawić o ból brzucha

Wszystko brzmi i smakuje pysznie, kłopot w tym, że połączenie ciężkostrawnych mięs z produktami mącznymi, które spowalniają metabolizm i pasaż jelitowy oraz wysoką dawką cukrów prostych, które do granic możliwości eskalują wydolność trzustki, to niemal niezawodna metoda na sensacje metaboliczne, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, gazy i szybki przyrost masy ciała. O takim scenariuszu świątecznym nikt nie marzy, a jednak wielu go sobie funduje.

Które wielkanocne smakołyki są najbardziej kaloryczne, pełne nasyconych kwasów tłuszczowych, białej mąki i innych składników, które nie sprzyjają zdrowiu?

Kaloryczność wielkanocnych przysmaków

Zdjęcie Sałatka jarzynowa z dużą ilością majonezu to prawdziwa kaloryczna bomba

Wśród wielkanocnych rekordzistów kalorycznych na niechlubne wyróżnienie zasługują:

1. Tłuste mięsa, z naciskiem na wieprzowinę i dosłownie opływające tłuszczem mięso gęsi i kaczki. Oczywiście nie w każdym domu, i nie w każdym regionie Polski, pojawią się wszystkie. Faktem jest, że te mięsa zawierają wyjątkowo dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, które są poważnym obciążeniem dla serca i całego układu krążenia oraz istną bombą kaloryczną.

2. Produkty z białej mąki, w których lubuje się kuchnia śląska, a także kuchnie wielu innych regionów Polski, takie jak kluski śląskie czy kopytka, które są jednym z najczęstszych składników tradycyjnego drugiego dania. Połączenie niemal zupełnie pozbawionych błonnika mącznych klusek w zupełnie bezbłonnikowym i rekordowo tłustym mięsem (gęś, kaczka, wołowina) to niemal gwarantowane kłopoty trawienne, gwarantowana ociężałość, ospałość i brak energii. Taki posiłek jest dla przewodu pokarmowego prawdziwą katorgą. Jego strawienie wymaga bardzo dużo czasu. Procesowi nierzadko towarzyszy dyskomfort, wzdęcia, gazy i szereg innych nieprzyjemnych dolegliwości.

3. Sałatki i surówki z dużą ilością majonezu - warzywa kojarzymy z czystym zdrowiem, jednak jeśli do surówki, na przykład z selera korzeniowego albo wybranej sałatki świątecznej, dodamy dużą ilość majonezu - z najzdrowszego składnika posiłku uczynimy kolejną kaloryczną bombę.

4. Ciasta - połączenie białej mąki z cukrem prostym jest poważnym wyzwaniem trawiennym, zwłaszcza po ciężkostrawnym (obfitującym w nasycone kwasy tłuszczowe) posiłku. Wielkanocnych mazurków z masą kajmakową czy piaskowych bab z lukrem nie sposób zaliczyć do niskokalorycznych deserów.

5. Wędliny, pasztety, kiełbasy i jaja w majonezie - skondensowana dawka tłuszczów nasyconych, a co za tym idzie - kalorii.

Ile kalorii mają ulubione wielkanocne przysmaki Polaków?

Zdjęcie Żurek z kiełbasą

Kaloryczność poszczególnych dań może się delikatnie różnić, na co ma wpływ wiele czynników. Średnia kaloryczność popularnych wielkanocnych dań wynosi:

1. Porcja żurku/barszczu z białą kiełbasą i jajkiem - około 400 kcal

2. Faszerowana gęś lub kaczka - 300 kcal/100 gramów (zazwyczaj podaje się większe porcje)

3. Sałatka jarzynowa z majonezem - 150 kcal/100 gramów (warto zaznaczyć, że to mała porcja, bo ta sałatka jest ciężka - standardowa porcja waży przynajmniej 2 razy więcej)

4. Jedno jajo z majonezem - 180-200 kcal

5. Pasztet mięsny - mała porcja (ok. 50 gr) to 250 kcal

6. Mazurek kajmakowy - ok. 250 kcal w małej porcji

7. Sernik - ok. 250 kcal z średniej wielkości porcji

8. Babka piaskowa z lukrem - 250 kcal w małym kawałku.

