Faszerowane jaja - hit na wielkanocnym stole

Jedni nie wyobrażają sobie wielkanocnego stołu bez jajek w majonezie. Klasycznie podane z odrobiną soli czy pieprzu. Inni wolą ugotowane jajka podać w bardziej oryginalny sposób, na przykład przygotowując do nich specjalny farsz. Najpopularniejszy to ten z pieczarkami, ale można też wykorzystać groszek, kukurydzę czy tuńczyka. W ostatnim felietonie "Farsze do jajek. Proste i smaczne przepisy, które musisz spróbować" Ewa Wachowicz podzieliła się swoimi pomysłami. Jednym z nich był przepis na farsz z suszonych pomidorów i rzodkiewki. Oryginalne połączenie, które na pewno zaskoczy gości.

Siostra Anastazja w książce "Wielkanocne przepisy" zdradziła jeszcze inny przepis, w którym głównymi składnikami farszu są: szynka i śmietana. Ale to nie wszystko. Jajka dodatkowo podaje się w towarzystwie sosu tatarskiego. Oto dokładny przepis.

Jajka faszerowane - przepis od siostry Anastazji

Zdjęcie Jajka faszerowane będą prawdziwą ozdobą świątecznego stołu / 123RF/PICSEL

Składniki na jaja faszerowane z sosem tatarskim:



5-6 jaj

10-15 dag szynki

2 łyżki kwaśnej śmietany

1 słoik majonezu

2-3 ogórki kiszone

1/2 słoika groszku zielonego

1 słoik pieczarek marynowanych

natka pietruszki lub szczypiorek

sól

pieprz

Wykonanie:



Jaja ugotować na twardo, obrać, przekroić wzdłuż, wybrać żółtka. Żółtka zemleć razem z szynką, dodać śmietanę, sól, pieprz, dobrze wymieszać i doprawić. Połówki białek wypełnić masą i dekoracyjnie ułożyć na półmisku.

Sos tatarski - przygotowanie

Obrane ogórki i pieczarki pokroić w kostkę, dodać groszek, majonez i wymieszać. Doprawić. Dla uzyskania ostrości można dodać odrobinę musztardy. Dla złagodzenia smaku - dodać kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego. Sosem polać jaja, posypać drobno posiekaną zieloną pietruszką lub szczypiorkiem.

Przepis pochodzi z książki Wielkanocne Przepisy Siostry Anastazji

