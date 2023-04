Jak zaplanować porządki w domu na wiosnę?

Kluczem do sukcesu jest dokładne zaplanowanie sprzątania, które możemy rozpocząć już dziś. W tym celu możemy samodzielnie stworzyć planer lub pobrać gotowy wzór z internetu. Takie rozwiązanie pozwoli nam na rozpisanie i zorganizowanie sprzątania, bez obawy, że o czymś zapomnimy. Porządkowanie warto podzielić na etapy. Nie musimy sprzątać całego domu w jeden dzień, a do pomocy możemy zaangażować całą rodzinę.

Planer powinien składać się z listy “rzeczy do zrobienia". Warto na początku rozpisać sobie pomieszczenia, które wymagają sprzątania, a następnie dopisania do nich konkretnych czynności. Można zrobić to w postaci listy z podpunktami, do których dorysujemy tzw. checkboxy, czyli kwadraciki do odhaczania. Dzięki temu nie pogubimy się w porządkach, a widok listy rzeczy, które jeszcze mamy przed sobą do wykonania pozwala nam na lepsze zorganizowanie naszego czasu.

Warto wzbogacić taką listę o potrzebne nam przybory, aby uniknąć sytuacji, że w trakcie sprzątania zabraknie nam preparatów, albo gąbek. Do planu warto dopisać osobę, która będzie odpowiedzialna za sprzątnięcie danego pomieszczenia. W takim planerze mogą znaleźć się również daty realizowania poszczególnych prac.

Kuchnia — o czym pamiętać?

Kuchnia to zazwyczaj najbardziej zabrudzone miejsce w domu, dlatego wiosenne porządki warto rozpocząć właśnie tam. Mimo że porządkujemy kuchnię codziennie, myjąc brudne naczynia i wycierając zabrudzone blaty, raz na jakiś czas pomieszczenie to wymaga gruntownego czyszczenia.

Porządki w kuchni warto zacząć od przetarcia górnych części szafek i lodówki w celu usunięcia kurzu. Elementem często pomijanym podczas sprzątania kuchni jest okap oraz klatka wentylacyjna. Tam jednak osadza się dużo kurzu, dlatego przeprowadzając wiosenne porządki, musimy pamiętać o tych miejscach. Nie możemy zapomnieć o kuchennej lampie, na której również zbiera się brud. Koniecznym punktem sprzątania kuchni jest umycie kafelków, na których osadza się tłuszcz. Następnie skupiamy się na przestrzeni okiennej, myjąc żaluzje, piorąc firanki lub czyszcząc je odpowiednim preparatem, przecierając karnisz i usuwając kurz z parapetu.

Kolejną czynnością jest sprzątanie szafek, szuflad, a także lodówki. Polega ono na wyciągnięciu wszystkich przedmiotów i artykułów, a następnie umyciu półek oraz wnętrza szafek czy lodówki. To dobry moment na wyrzucenie przeterminowanego jedzenia, przypraw, których nie używamy czy starej i zużytej zastawy stołu. Kolejnym krokiem jest czyszczenie urządzeń kuchennych, zwłaszcza tych, na których osadza się tłuszcz np. piekarnika. Będziemy potrzebować do tego preparatu, który usuwa nie tylko brud, ale i przypalenizny i odymienia. Myjąc zlew kuchenny, nie możemy zapomnieć o przestrzeni pod nim, czyli miejsca, gdzie zwykle trzymamy kosz na śmieci. Umyć powinniśmy nie tylko same kosze, ale i przestrzeń wokół nich. Zadaniami, które powinniśmy zostawić na koniec, jest umycie frontów szafek, blatów kuchennych, okien, powieszenie czystych rolet i firanek, a także odkurzenie i umycie podłogi.

Salon — jak zadbać o porządek?

Porządki w salonie również zaczynamy od umycia lamp i starcia widocznego kurzu rozpoczynając od najwyższych mebli. Koniecznie zwróćmy uwagę na ozdoby ścienne, czyli obrazy i zdjęcia, ponieważ na ich ramach zbiera się sporo kurzu. Warto zerknąć również na liście roślin i raz na jakiś czas przetrzeć je zwilżoną ścierką.

Następnym krokiem jest uporządkowanie szafek, regałów z książkami oraz komód stojących w salonie. Często trzymamy tam książki, zdjęcia, dokumenty, obrusy i inne dekoracje, w tym najróżniejsze pamiątki. Wiosenne porządki to dobry moment na odgracenie przestrzeni i wyrzucenie przedmiotów, które nie są nam już potrzebne. Stare książki możemy sprzedać lub zanieść do punktów bookcrossingowych. Przedawnione dokumenty np. rachunki starsze niż 3 lata, czy dokumenty skarbowe starsze niż 5, możemy spokojnie wyrzucić.

Na koniec czyścimy część wypoczynkową, czyli kanapę i fotele. Mniejsze plamy możemy usunąć przy użyciu odpowiedniego preparatu do tapicerki, jednak do większych i trudnych zabrudzeń konieczny może okazać się odkurzacz myjący, który można np. wypożyczyć. Następnie pierzemy poszewki poduszek ozdobnych, a także narzut. Myjemy stolik kawowy, odkurzamy i trzepiemy dywan, a na końcu myjemy okna, a także podłogę po wcześniejszym jej odkurzeniu.

Łazienka — jak skutecznie ją posprzątać?

Kamień osadzający się w łazience sprawia, że jest to miejsce trudne i nieprzyjemne do czyszczenia. Tutaj również warto pamiętać o wyczyszczeniu kratki wentylacyjnej oraz kafelków ściennych. Najwięcej czasu z pewnością zajmie nam uprzątnięcie kabiny prysznicowej lub wanny. Przyda nam się do tego środek odwapniający, który usunie osad z kamienia i mydła, a także nalotów wapiennych. Nie możemy zapomnieć o wyczyszczeniu przestrzeni wokół wanny lub kabiny oraz pojemników z kosmetykami.

Szczególnej dokładności wymaga mycie toalety. Oczyścić i zdezynfekować należy nie tylko muszlę, ale i deskę toaletową i wszelką przestrzeń pomiędzy nią. Uwagę musimy poświęcić też pralce, ponieważ w jej bębnie często osadza się brud z ubrań, a także osad ze środków piorących. Tutaj mamy dobrą wiadomość — pralka może “umyć się" sama. Wystarczy, że wlejemy do niej środek odkamieniający lub roztwór octu z dodatkiem sody oczyszczonej, a następnie włączymy ją, ustawiając temperaturę na 60 lub 90 stopni.

Robiąc porządki w łazience, warto sprawdzić daty ważności kosmetyków i wyrzucić te, które zalegają nam w szafkach. Następnie możemy umyć wszelkie meble łazienkowe wewnątrz i na zewnątrz. Sprzątając łazienkę, nie zapomnijmy o umyciu umywalki, luster, okien, a także wypraniu dywaników i mat podłogowych.

Sypialnie i pokoje dziecięce — co z ubraniami?

Kolejność przeprowadzania porządku w sypialni jest taka sama jak w przypadku każdego innego pokoju. Zaczynamy od starcia kurzu z góry, a kończymy na umyciu podłogi. Dbając o higienę snu, musimy pamiętać o wypraniu i wywietrzeniu pościeli, a także wszelkich poduszek ozdobnych czy narzut.

Sprzątanie sypialni jest szczególnie trudne z uwagi na szafy na ubrania. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się ubrań, które nam już nie służą. Nie jest to jednak takie proste. Często wmawiamy sobie, że "to się może jeszcze przydać" lub zostawiamy w szafie ubrania, które nam nie pasują (są za małe lub zbyt duże) przekonując siebie, że kiedyś jeszcze będą na nas dobre. Takie podejście prowadzi jednak do gromadzenia ubrań, których zupełnie nie potrzebujemy. Odzież ma nam służyć teraz, ubrania powinny przede wszystkim spełniać swoją funkcję, a także dawać nam radość i sprawiać, że czujemy się dobrze. Jeśli nie nosiliśmy danej rzeczy od kilku miesięcy, prawdopodobnie oznacza to, że nie założymy jej już nigdy więcej.

Świetną techniką na pozbycie się zalegających ubrań jest metoda znanej japońskiej ekspertki od sprzątania Marie Kondo. Jej rewolucyjna metoda zwana KonMari polega na braniu do ręki każdego przedmiotu i zadaniu sobie kilku pytań:

kiedy ostatnio używaliśmy tego przedmiotu?

czy jest nam potrzebny?

czy go lubimy?

czy mamy dla niego miejsce w naszym domu?

Podejmując decyzję o zatrzymaniu przedmiotu, powinniśmy kierować się intuicją i emocjami, a jeśli mamy pozytywne odczucia wobec danej rzeczy oznacza to, że możemy ją zatrzymać. Ubrania, które zdecydujemy się usunąć z szafy, możemy sprzedać lub oddać na cele charytatywne.

Dla rodziców ważnym punktem porządków wiosennych jest również posprzątanie pokoju dziecka. Tutaj również warto pomyśleć, czego dziecko już nie używa, oraz z których ubrań już wyrosło.

