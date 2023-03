Cleanfluencerzy to osoby z pasją do sprzątania. Robią porządki nie tylko w swoich domach, tworząc treści, które wielu użytkowników TikToka opisuje jako "satysfakcjonujące". Zjawisko to ma bardzo szeroką skalę. Od segregowania produktów spożywczych, po porządkowanie ekstremalnie brudnych pomieszczeń. Niektórzy cleanfluencerzy to osoby, które przy okazji sprzątania własnego domu tworzą filmy, ukazujące przebieg tego procesu. Inni mają swoje biznesy lub pracują dla firm sprzątających. Na filmikach ukazują, z czym zmagają się podczas pracy, odwiedzając domy, które z najróżniejszych powodów zostały zaniedbane przez właścicieli.

Reklama

Zobacz również: Jak szybko umyć okna? Będą lśniące i bez żadnych smug

Cleanfluencing - skąd ten fenomen?

Od jakiegoś czasu na TikToku trendują filmy dotyczące sprzątania. Oglądają je miliony osób niezależnie od płci, czy też wieku. Skąd wzięło się zainteresowanie taką treścią?

Z jednej strony filmy ukazujące porządkowanie przestrzeni mogą być pomocne i motywujące. Zazwyczaj cleanfluencerzy dzielą się szybkimi i łatwymi rozwiązaniami dotyczącymi sprzątania i utrzymania czystości w domach. Popularnością cieszą się filmy osób skupiających się na niszowych obszarach, takich jak czyszczenie lodówek, czy pozbywanie się plam. Ich celem jest pokazanie, że sprzątanie może być proste i przyjemne. Na filmikach omawiają, jakich narzędzi używać, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, a także dzielą się technikami, które umożliwiają usunięcie trudnych plam. Treści przez nich publikowane to wspaniała motywacja, aby samemu sięgnąć po ścierkę i zrobić porządek we własnym domu.

Innymi chętnie oglądanymi filmami są te, które prezentują organizowanie przestrzeni w estetyczny sposób. Niektórzy cleanfluencerzy, w publikowanych treściach pokazują, jak wypełniają pojemniki z żywnością w kuchni nowymi produktami lub układają je w lodówce. Zazwyczaj takim filmom nie towarzyszą żadne słowa, a oglądanie ich stanowi nieco nietypową, jednak bardzo satysfakcjonującą formę relaksu.

TikTok

Jeszcze inni cleanfluencerzy to osoby pracujące w branży usług porządkowych. Na TikToku dzielą się realiami swojej pracy oraz wyzwaniami, jakie przed nimi stoją. Ich celem jest m.in. edukowanie odbiorców oraz wyczulenie ich na temat sprzątania miejsc skrajnie zaniedbanych. Nie piętnują oni właścicieli domów, a tłumaczą, jakie okoliczności mogły poprowadzić do zaistnienia takich sytuacji.

Cleanfluencerzy swoją pasję przekuwają w dochodową karierę w mediach społecznościowych. Dzięki dużemu zainteresowaniu odbiorców i popularności, którą zdobywają, interesują się nimi liczni sponsorzy. Wielu cleanfluencerów podejmuje współpracę z różnymi markami z branży, a także tworzy własne linie produktów do sprzątania.

Zobacz również: Tiktoker przypomniał, jak wyglądało życie za czasów PRL-u. Nagranie jest hitem w sieci

Najsłynniejsza cleanfluencerka sprzątając, pomaga ludziom w potrzebie

Pochodząca z Finlandii Auri Kananen jest obecnie jedną z najchętniej oglądanych cleanfluencerek na świecie. Jej konto obserwuje ponad 9 milionów użytkowników, a wszystkie jej filmy mają łącznie 160 milionów polubień.

"Chcę pokazać całemu światu, że sprzątanie jest zabawne i seksowne i że sprawia przyjemność" - pisze Auri w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Auri Kananen pomaga ludzom zmagającym się z problemami psychicznymi, sprzątając ich domy / ELIAS HUUHTANEN/AFP/East News / East News

Auri podróżuje po świecie, odwiedzając najbrudniejsze domy, które sprząta zupełnie za darmo. Zawsze wozi ze sobą swoje charakterystyczne różowe rękawiczki. W swoich filmach często wspomina, że jest to jej wymarzona praca i kocha to, co robi.

W jednym z jej najpopularniejszych filmików sprząta lodówkę, która nie była otwierana przez 3 lata. Wyświetlony został on ponad 100 milionów razy. To, co możemy zobaczyć na nagraniu, niejednego przyprawiłoby o mdłości. Lodówka, którą otworzyła Auri, po brzegi wypełniona była zgniłym jedzeniem. Widok ten nie zaskoczył jednak znanej cleanfluencerki, która z uśmiechem na twarzy przystąpiła do usuwania zepsutego jedzenia. Użytkownicy pod filmikiem pisali, że woleliby wyrzucić lodówkę z całą jej zawartością. Auri ma jednak inne podejście do ekstremalnie zabrudzonej przestrzeni i wydaje się, że nie ma miejsca, którego by nie posprzątała. Swoje nagrania często podpisuje w przekorny sposób - "łatwizna i zabawa", czy też "kocham to". Trzeba jednak przyznać, że efekt końcowy jej porządków jest niesamowicie satysfakcjonujący.

TikTok

W swoich filmach nie tylko pokazuje ekstremalne przemiany domów, ale przy tym dzieli się wskazówkami, a także uczy swoją publiczność. Zupełnie zmienia sposób myślenia o właścicielach takich domów i podkreśla, że "niektórzy po prostu potrzebują pomocy". Jak tłumaczy ludzie żyjący w tak brudnych mieszkaniach to zazwyczaj osoby cierpiące na depresję lub inne zaburzenia psychiczne. Sama przeszła depresję i doskonale rozumie jak bardzo taki stan może przytłoczyć człowieka. Dziś pomaga osobom w potrzebie, porządkując ich domy. Jest to forma pracy społecznej, która spotyka się z ogromnymi pochwałami widzów w komentarzach:

Masz takie dobre serce, jestem pełna podziwu

Jako osoba cierpiąca na depresję, przesyłam Ci dużo miłości

Tylko niektórzy ludzie mogą zrozumieć jak bardzo to potrafi pomóc w życiu kogoś w potrzebie piszą użytkownicy Tik Toka

Zobacz również: Hulańce w Wielkim Poście. Ksiądz tańczy z dziewicą konsekrowaną

Kto zapoczątkował trend cleanfluencingu?

Przypuszcza się, że to Marie Kondo, japońska konsultantka ds. organizacji, autorka książek i osobowość telewizyjna prawdopodobnie zapoczątkowała ten trend. Zasłynęła ze swojej metody zwanej KonMari, wykorzystywanej w declutteringu domu, czyli "odśmiecaniu". Polega ona na zebraniu wszystkich rzeczy i posegregowaniu ich na kategorie. Marie Kondo uważa, że powinniśmy zachować tylko te rzeczy które "dają nam radość". Może to dotyczyć zarówno sprzątania szafy i wyrzucania starych ubrań, jak i robienia porządków w każdym zakątku domu.