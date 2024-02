Jak zasuszyć róże, żeby nie straciły koloru?

Czerwone róże są częstym wyborem jako prezent walentynkowy. Nic w tym dziwnego, bo w języku kwiatów oznaczają prawdziwą miłość, namiętność i pasję. Kwiaty są też miłym upominkiem, który wiąże się z przyjemnymi wspomnieniami osoby, która nam je podarowała. Dlatego często chcemy zachować je na dłużej. Wówczas pojawia się pytanie: jak zasłuży róże, żeby nie straciły koloru i kształtu?

Najważniejsze podczas suszenia kwiatów jest umieszczenie ich w ciemnym, przewiewnym miejscu. Ograniczenie dostępu promieni słonecznych pozwala zachować kolor róż (oczywiście nie będą one idealnie czerwone, ale dzięki temu nie zszarzeją).



Reklama

Zdjęcie Suszenie róży może trwać od 2 do 4 tygodni / 123RF/PICSEL

Drugą kwestią, o której warto pamiętać podczas suszenia róż, jest zawieszenie ich kwiatami w dół. Jeśli chcemy zachować na dłużej bukiet róż, należy związać ich łodygi razem i powiesić kwiatami ku ziemi. Dzięki temu po zasuszeniu róże będą miały ładniejszy kolor i zachowają prosty pokrój oraz kształt kwiatów.

Suszenie kwiatów tą metodą ma jeszcze jedną zaletę — stosunkowo łatwo znaleźć ciemne miejsce nawet w niewielkiej kawalerce — może być nim szafa lub korytarz jeśli nie ma okien. Nie zalecamy suszyć kwiatów w łazience — jest w niej zbyt dużo wilgoci i róże, zamiast zostać z nami na dłużej, mogą zgnić.



Zobacz również: Co zrobić, żeby kwiaty dłużej stały w wazonie? Domowe sposoby na kwiaty cięte

Jak zasuszyć róże lakierem do włosów?

Wiele osób słyszało już, że w zasuszaniu kwiatów, pomocny może okazać się popularny kosmetyk do włosów. Jak zasuszyć róże lakierem do włosów? Istnieją dwie szkoły użycia tego kosmetyku. Jedna z nich mówi o obfitym spryskaniu płatków żywych kwiatów przed ich suszeniem. Druga każe nałożyć lakier do włosów na zasuszone róże. Która z nich jest właściwa? Jeśli planujemy suszyć róże kwiatami w dół, sprawdzi się metoda nałożenia lakieru po zasuszeniu. Dzięki niemu utrwalimy kształt i zabezpieczymy suche płatki przed odpadaniem.